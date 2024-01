Rewe, Lidl, Edeka: In Supermarkt-Apps zahlt ihr einen versteckten Preis

Digitaler Einkaufshelfer mit Haken: Smartphone-Apps von Supermärkten wie Rewe, Edeka und Lidl erleichtern vielen Menschen den Alltag, bergen aber Risiken. Die Verbraucherzentrale München hat genauer hingeschaut, welchen Preis Verbraucher für mehr Bequemlichkeit zahlen.

Supermarkt-Apps: Verbraucher unterschätzen Risiken

Supermarkt-Apps locken mit Annehmlichkeiten wie digitalen Einkaufszetteln und Rabattgutscheinen, doch der wahre Preis für die Nutzung könnte die Privatsphäre sein.

Durch Registrierung und Verwendung der App geben Kunden wertvolle Daten preis, wie das ZDF nach einer ausführlichen Recherche der Verbraucherzentrale München berichtet. Die Daten können zur Analyse des Kaufverhaltens und für personalisierte Werbung genutzt werden. Die Datensammlung ist subtil, aber umfassend.

Experten wie Simone Bueb von warnen vor den Standardeinstellungen der Apps. Ohne Anpassungen könnten Nutzerprofile erstellt und teils sensible Daten wie Standort, Kamera- und Mikrofonzugriff gesammelt werden. Diese Daten könnten sogar an Dritte weitergegeben werden. Deshalb der Rat: So viel Datensammlung wie möglich in den App-Einstellungen deaktivieren, um die persönliche Privatsphäre zu schützen.

Die Verwendung von Supermarkt-Apps erfordert nach Ansicht der Experten ein hohes Maß an Datenschutzbewusstsein (Quelle: ZDF). Nutzer sollten regelmäßig ihre Einstellungen überprüfen und sich über die Weitergabe ihrer Daten im Klaren sein – auch wenn die Angebote und Funktionen von Rewe, Edeka, Lidl und Co. verlockend klingen.

Supermarkt-Apps: Was bieten sie wirklich?

Neben Angeboten und Coupons, die in den Apps prominent präsentiert werden, gibt es auch Zugriff auf Treue- und Partnerprogramme. Manche Supermärkte kooperieren beispielsweise mit Payback und der Deutschland Card. Darüber hinaus locken die Apps mit weiteren Anreizen wie vergünstigten Reisen oder Versicherungen. Neben diesen Angeboten bieten die Apps auch praktische Funktionen wie digitale Einkaufszettel und integrierte Bezahlfunktionen, darunter Lösungen wie Scan-and-Go bei Rewe.

