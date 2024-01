Monsieur Cuisine: Rezepte kostenlos – die besten Gratis-Quellen

Mit dem „Monsieur Cuisine“-Gerät von Lidl zaubert ihr schnell leckere Gerichte auf den Tisch. Neben den richtigen Zutaten braucht ihr natürlich auch ein Rezept für die nächste Speise. Wo findet man kostenlose Rezepte für Monsieur Cuisine?

Im Netz gibt es verschiedene Anlaufstellen für Gratis-Rezepte, die ihr mit dem Monsieur Cuisine nachkochen könnt. Für viele Zubereitungsanleitungen benötigt ihr kein Abo oder kein teures Kochbuch, sondern könnt die Angaben zu den Zutaten und die verschiedenen Schritte kostenlos einsehen.

Monsieur Cuisine: Rezepte direkt bei Lidl online ansehen

Hunderte von Gratis-Rezepten gibt es direkt aus erster Hand der Monsieur-Cuisine-Anbieter, bei Lidl. Steuert dafür einfach diese Seite bei Lidl an. In der Übersicht werden euch besonders beliebte Gerichte angezeigt. Ein Foto zeigt, wie die Mahlzeit auch bei euch auf dem Tisch aussehen könnte. Zudem seht ihr direkt auf der Startseite, wie lange die Zubereitung ungefähr dauern wird und wie die Schwierigkeitsstufe ist. Wer auf eine bewusste Ernährung achtet, bekommt hier auch gleich die Kalorienangabe mitgeliefert. Spricht euch eine der angezeigten Speisen an, öffnet die Detailansicht.

Danach seht ihr auf der linken Seite, welche Zutaten ihr benötigt. Daneben sind die einzelnen Zubereitungsschritte aufgeführt. Bei der Zutatenansicht könnt ihr die Portionen euren Wünschen entsprechend verändern. So seht ihr schnell, was ihr benötigt, wenn ihr nicht die voreingestellte Auswahl übernehmen wollt. Beachtet aber, dass sich die Angaben in den Anweisungen nicht automatisch ändern. Hier müsst ihr also gegebenenfalls rechnen beziehungsweise die Angaben eurer Portionsgröße entsprechend anpassen.

Weitere Gratis-Rezepte für Monsieur Cuisine

Findet ihr nicht das, was ihr wollt oder habt schon alle Lidl-Rezepte für Monsieur Cuisine ausprobiert, solltet ihr einen Blick auf die Übersicht von Chefkoch werfen (zu Chefkoch). Auch hier findet ihr viele Rezepte, die auf die Zubereitung mit einem Monsieur-Cuisine-Gerät ausgerichtet sind. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Schritte lassen sich direkt im Browser ansehen.

Habt ihr einen „Monsieur Cuisine Connect“, lassen sich Rezepte auch direkt dort anzeigen:

Eine weitere Anlaufstelle für Gratis-Rezepte ist die Monsieur-Cuisine-App für iPhone und Android. Den kostenlosen Download findet ihr hier:

Monsieur Cuisine App Lidl Digital International GmbH & Co. KG

Monsieur Cuisine App Lidl

In der App gibt es ebenfalls viele Kochanleitungen für Gerichte aus allen Bereichen. Bilder helfen, die richtige Mahlzeit zu finden. Ein integrierter Wochenplan gibt euch die Möglichkeit, den Essensplan gleich für die gesamte Woche aufzustellen. Eine integrierte Einkaufsliste sorgt dafür, dass ihr gleich alle passenden Zutaten für die Rezepte in der App parat habt. Auch die Monsieur-Cuisine-App ist kostenlos und bietet euch so einen Gratis-Zugriff auf die verschiedenen Anleitungen zu den Gerichten.

