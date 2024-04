Ich habe Hunger! Was soll ich essen? Rezept-Ideen per KI

Hunger – eine unangenehme Empfindung im Körper, die Menschen sowie Tiere damit bekämpfen können, indem sie Nahrung zu sich nehmen. Der Duden bezeichnet Hunger als ein „unangenehmes Gefühl in der Magengegend, das durch das Bedürfnis nach Nahrung hervorgerufen wird.“ Falls euer Magen schreit „Ich habe Hunger“ findet ihr hier Tipps, was man tun kann, ohne sich großartig zu bewegen und lange überlegen zu müssen.

Natürlich wäre der einfachste Weg, seinen Hunger zu bekämpfen, der Gang zum Kühlschrank, um sich eine angemessene Speise zuzubereiten. Manchmal fehlen jedoch die Ideen, was man zubereiten sollte. Google hilft mit dem „Food Mood“-Tool, Rezeptideen zu finden. Dabei kann man sich Rezeptideen mit Einflüssen aus zwei selbst gewählten Ländern ausgeben lassen. Bei der Erstellung der Rezepte hilft die Google-KI „Gemini“. Hier geht es zum Online-Service.

Food Mood von Google: 2 Länder, 1 Rezept

Derzeit ist das Angebot nur in englischer Sprache verfügbar. Auch wer Englisch nicht so gut spricht, kann den Dienst aber nutzen, um Ideen für die nächste Mahlzeit zu bekommen. So hilft euch die Google-KI, das nächste Rezept zu finden:

So sieht ein Rezept aus, das von der Google-KI erstellt wurde (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Öffnet das Angebot von Food Mood (zum Online-Dienst). Drückt auf „Experiment starten“. Im nächsten Fenster ist ein Beispiel-Prompt aufgeführt. Hier könnt ihr 4 Variablen ändern. Achtet dabei auf die orange-farbenen Felder. Zunächst könnt ihr auswählen, ob ihr ein Hauptgericht, ein Dessert, eine Suppe oder eine Vorspeise haben wollt. Danach wählt ihr aus, für wie viele Personen das Rezept ausgerichtet sein soll. In den nächsten Beiden Felder wählt ihr je ein Land aus. So sucht die Künstliche Intelligenz nach Mahlzeiten, die typisch für diese Regionen sind. Bestätigt mit „Let's cook!“. Anschließend wird ein Rezept erstellt. Dabei findet ihr nicht nur die Angaben für die Zutaten und die Beschreibung für die Zubereitung. Per KI wird auch ein Bild der Mahlzeit erstellt. Wer Englisch beherrscht, kann mit der Zubereitung loslegen. Falls ihr die Angaben nicht versteht, könnt ihr euch ebenfalls per KI helfen lassen. Öffnet dafür einen Übersetzer eurer Wahl. Ihr könnt auch Google Gemini im Browser öffnen (zu Gemini). Kopiert die Beschreibung aus „Food Mood“. In Gemini gebt ihr einen Befehl wie „Übersetze diesen Text ins Deutsche:“ ein, wobei ihr hinter den Doppelpunkt einfach die Rezeptbeschreibung einfügt. Danach könnt ihr die deutsche Übersetzung lesen und loskochen.

„Ich habe Hunger! Was soll ich essen?“

Habt ihr keine Motivation oder Zeit, um die Zutaten zuzubereiten oder überhaupt erst den Gang in den Supermarkt anzutreten, müsst ihr euch anders behelfen:

Der wohl einfachste Weg, um das „Ich habe Hunger“-Gefühl zu bekämpfen, ist, etwas zu Essen zu bestellen. Manchmal möchte man allerdings zum Telefon greifen oder hat die nötigen Nummern zur Hand. Hier helfen euch Lieferdienste (Lieferando ansehen).

Mit der Anmeldung bei Lieferando online oder mit der App auf Android oder iPhone könnt erhaltet ihr einen Überblick über zahlreiche Lieferdienste in eurer Nähe.

Zudem spart ihr euch den Weg zur Bank oder den Griff zur Geldbörse, bezahlen könnt ihr bei Lieferando bequem per PayPal oder über die Sofortüberweisung.

So müsst ihr nur eure Bestellung im Smartphone oder im Browser eintippen, die Essensbestellung absenden und dem Bringdienst nach der üblichen Zeit die Tür öffnen, wenn der Heißhunger euch wieder überfällt.

Hunger? Essen online bestellen

Wer nicht immer nur Fast-Food, Döner und Pizza essen will oder seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, ohne das Haus zu verlassen, kann bei aufkommendem Hunger auch Lebensmittel online bestellen und nach Hause liefern lassen. Supermarktketten wie REWE oder Edeka bieten an, um Essen, aber auch andere wichtige Utensilien für den Alltag, wie Getränke, Drogeriemittel, Zeitschriften und mehr bequem online zu bestellen, ohne sich mit seinem Einkaufswagen an die lange Warteschlange im Supermarkt zu stellen.

Für die schnelle Bekämpfung des Hungers eignen sich zum Beispiel Mahlzeiten wie:

Rührei

Omlette

Spiegelei

Toast

Würstchen

Spaghetti

Natürlich könnt ihr, entsprechend Wasser im Haus vorausgesetzt, euren Hunger bis zum nächsten Morgen auch mit ausreichend Trinken stillen.

„Ich habe Hunger!“ auf Türkisch, Italienisch, Englisch und Französisch

Falls ihr euch im Ausland im Urlaub befindet und nicht wisst, wie ihr euch äußern könnt, wenn der Magen mal wieder leer ist, findet ihr hier einige Übersetzungen des Ausdrucks „Ich habe Hunger“:

Sprache Übersetzung Englisch I’m hungry. Französisch J’ai faim. Spanisch Tengo hambre. Italienisch Ho fame. Polnisch Jestem głodny. Türkisch karnım acıktı.

