Google Gemini Prompts: PDF-Handbuch für Befehle

Mit Gemini hat Google seinen eigenen KI-Dienst entwickelt. Um Ergebnisse von der Künstlichen Intelligenz zu erhalten, benötigt man die passenden Befehle. Google stellt mit dem „Gemini Prompting Guide“ ein Handbuch im PDF-Format zur Verfügung, das viele Befehle, Tipps sowie Grundlagen zu Gemini enthält.

Einen direkten Download gibt es für das Gemini-Handbuch auf der Download-Seite nicht. Um die Anleitung im PDF-Format zu erhalten, öffnet ihr zunächst das Formular und tragt dort die gewünschten Daten ein. Danach wird der Download freigeschaltet und ihr könnt im „Prompting Guide“ stöbern. Das Handbuch ist in englischer Sprache verfasst (Was ist Google Gemini und wie kann man es nutzen?).

Googles KI-Dienst: Tipps für Gemini-Befehle

Zwar können KI-Dienste wie Gemini oder auch ChatGPT schon einfache Eingaben verarbeiten und umsetzen – damit man jedoch ein möglichst passendes und gutes Ergebnis erhält, sollte man seine „Prompts“ verfeinern und spezifizieren. Je mehr Informationen man der Künstlichen Intelligenz vorgibt, umso konkreter können die Eingaben umgesetzt werden. Dabei sollte man sich allerdings in einem gewissen Rahmen halten, damit die KI-Ausgabe nicht zu spezifisch wird und an die ausgegebene Antwort nicht dem entspricht, was man sich erwartet hat.

Das Prompt-Handbuch zu Google Gemini soll helfen, Prompts passend zu seinem Anliegen zu verfassen. Google gibt dabei vor, dass ein Befehl möglichst vier Grundinformationen enthalten sollte:

Persona : Welche Rolle soll die KI übernehmen?

: Welche Rolle soll die KI übernehmen? Task (Aufgabe ): Was soll die KI machen? Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Aufgabe wie das Zusammenfassen oder Übersetzen eines eingegebenen Textes handeln.

): Was soll die KI machen? Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Aufgabe wie das Zusammenfassen oder Übersetzen eines eingegebenen Textes handeln. Context (Kontext) : Für welchen Zweck und welchen Rahmen wird das Ergebnis benötigt. Dazu kann man viele Zusatzinformationen wie die Zielgruppe, die Art der Aufgabe und weiteres vorgeben.

: Für welchen Zweck und welchen Rahmen wird das Ergebnis benötigt. Dazu kann man viele Zusatzinformationen wie die Zielgruppe, die Art der Aufgabe und weiteres vorgeben. Format: Wie soll die Ausgabe aussehen? Dabei kann man zum Beispiel die Anzahl der Zeichen oder Sätze vorgeben. Man kann auch vorgeben, dass das Ergebnis in einer Liste oder in Stichpunkten ausgegeben wird.

Diese Hinweise sind nicht nur für Befehle in Google Gemini geeignet, sondern helfen auch ChatGPT und anderen KI-Dienste, möglichst gute Ergebnisse zu produzieren.

Google Gemini Prompts: PDF-Handbuch für Befehle herunterladen

Das PDF-Handbuch für Google Gemini enthält zum einen Informationen darüber, was der KI-Dienst kann und zum anderen viele Beispiele für Prompts. So kann man die vorgegebenen Befehle seinen Wünschen nach anpassen und für eigene Zwecke einsetzen. Google gibt in dem Handbuch selbst an, dass ein idealer Prompts im Schnitt aus 21 Wörtern beziehungsweise 2 bis 3 Sätzen besteht. Hier findet ihr den Download des Gemini-Handbuchs im PDF-Format:

