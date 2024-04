McDonalds-Lieferservice: „Mäckes“ online bestellen

Man kann sich alle möglichen Gerichte nach Hause bringen lassen, warum nicht auch Hamburger? Das dachte sich McDonald's vermutlich ebenfalls und deshalb könnt ihr nun in immer mehr Städten den McDonald's-Lieferservice nutzen und Big Mac, McRib, Pommes oder die Chicken McNuggets online bestellen und zu euch bringen lassen.

Inzwischen steht der Lieferdienst von McDonald's fast überall zur Verfügung.

Fragt ihr euch, wo das Fleisch von McDonald's herkommt? Dann findet ihr alle Infos dazu im verlinkten Artikel und im Video:

McDonald's-Lieferung: Kosten & Bestellung

Direkt bei McDonald's bestellen

Hier erfolgt die Lieferung etwa in einem Umkreis von einigen Kilometern rund um die teilnehmenden Restaurants. Die genaue Entfernung hängt von den jeweiligen Restaurants ab.

rund um die teilnehmenden Restaurants. Die genaue Entfernung hängt von den jeweiligen Restaurants ab. Bestellt wird online über die Lieferando-McDonalds-Seite . Hier müsst ihr zuerst eure Lieferadresse beziehungsweise Postleitzahl eingeben , um festzustellen, ob der M cDonald's Lieferservice in der Nähe angeboten wird.

. Hier müsst ihr , um festzustellen, ob der M Danach werdet ihr zu einer Seite von Lieferando umgeleitet, die auch die Auslieferung übernimmt. Dort könnt ihr die eigentliche Bestellung aufgeben.

umgeleitet, die auch die Auslieferung übernimmt. Dort könnt ihr die eigentliche Bestellung aufgeben. Es fällt zwar keine Liefergebühr an, aber dafür kosten die Speisen beim McDonald's-Lieferdienst etwas mehr als in den Läden.

an, aber dafür als in den Läden. Der Mindestbestellwert beträgt laut Lieferando 10,00 Euro .

. Die Lieferzeiten hängen von den jeweiligen Restaurant-Öffnungszeiten ab. In der Regel könnt ihr euch zwischen etwa 11:30 Uhr und 22:00 Uhr beliefern lassen. Wenn die Filiale geschlossen ist, funktioniert einfach die Bestellung nicht.

Was kann man bei McDonald's liefern lassen?

Im Grunde bringt euch der McDonald's-Lieferdienst fast alles nach Hause, das ihr auch in den Restaurants bestellen könnt. Mittlerweile könnt ihr sogar einen McFlurry oder sogar McFreezy dort bestellen. Auf einen Milkshake müsst ihr aber verzichten.

Außerdem ist es für den Transport sicherer, die Getränke nicht in den gewohnten Pappbechern zu liefern. Darum bekommt ihr in diesem Fall PET-Flaschen, für die auch ein Pfand von 25 Cent je Flasche anfällt.

Das Angebot unterscheidet sich also etwas von den McDonald's-Filialen. Das bedeutet aber auch, dass ihr beim Lieferdienst auf Angebote und Menü-Kombinationen zugreifen könnt, die es in den Läden so nicht gibt.

Die einzelnen Preise der verschiedenen Gerichte, Getränke und Beilagen werden einzeln aufgeschlüsselt. So könnt ihr euch sogar schrittweise an den Mindestbestwellwert herantasten und beispielsweise einfach noch eine Sauce für 40 Cent bestellen, statt eines weiteren Hamburgers.

In der McDonald's App für Android- und iOS-Geräte erhaltet ihr Informationen zu Öffnungszeiten der Filialen, Produkten, McDonald's-Gutscheine für deutschlandweite Aktionen und könnt eure Gewinnchancen bei McDonald's-Gewinnspielen erhöhen.

