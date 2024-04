Disney+ lässt Zuschauer jubeln: Gleich 2 Blockbuster werden von allen gesehen

Wer auf Disney+ streamt, hat gerade jede Menge Grund, um sich zu freuen. Jetzt werden nämlich direkt zwei große Blockbuster bei dem Streaming-Dienst wie wild geschaut werden. Einer davon hat sogar vier Oscars eingeheimst.

Disney+: Poor Things und Wish dominieren die Streaming-Charts

In Deutschland sehen Streaming-Fans gerade besonders gern die beiden Filme Poor Things und Wish auf Disney+. Disneys Animationsfilm Wish kann dabei sogar den ersten Platz ergattern, wobei das oscarprämierte Drama Poor Things immerhin auf Platz 3 landet (Quelle: JustWatch).

Schaut in den grandiosen Trailer zu Poor Things:

Poor Things: Trailer

Darum geht es in Poor Things und Wish

Poor Things mit Emma Stone in der Hauptrolle ist wahrlich ein einzigartiger Film, der bei der diesjährigen Preisverleihung mit ganzen vier Oscars ausgezeichnet wurde. Das komödiantische Drama ist visuell beeindruckend und erzählt die Geschichte der jungen Bella Baxter (Emma Stone), die wie Frankensteins Monster von dem exzentrischen Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) ins Leben zurückgeholt wird (Poor Things auf Disney+ ansehen).

Bella muss erst einmal in einem langwierigen Prozess lernen, sich wie ein Mensch zu verhalten, bevor sie ihre Sexualität entdeckt und in die weite Welt hinauszieht. Poor Things ist lustig, auf fantastische Art surreal und erfrischend feministisch. Regisseur Yorgos Lanthimos kennt ihr vielleicht schon von The Lobster, The Killing of a Sacred Deer, The Favourite oder auch Dogtooth – alles sehr sehenswerte Filme.

Der Disney-Film Wish ist Ende 2023 erst in den Kinos gewesen und überzeugte die Zuschauer nicht ganz so sehr wie Poor Things. Gerade deshalb schauen ihn sich jetzt wohl viele einfach im Stream an, anstatt vorher ins Kino gegangen zu sein. In dem Zeichentrickfilm begleitet ihr das Mädchen Asha und ihre Ziege Valentin, die sich gemeinsam auf eine Reise durch Rosas Reich der Wünsche begeben (Wish auf Disney+ ansehen).

