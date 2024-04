Ikea: Ersatzteile kostenlos online bestellen

Der schwedische Möbelgigant Ikea gehört zu den ersten Anlaufstellen für Möbel, Kleinteile und Dekoration in der Wohnung. Nach einem Umzug oder einer Umgestaltung des Raumdesigns in den eigenen vier Wänden fehlt oft die eine oder andere Schraube. Der Möbelgigant bietet als Service-Leistung kostenlose Ersatzteile. Hier erfahrt ihr, wie ihr bei Ikea Ersatzteile für Möbel bestellen könnt.

Ikea bietet eine komfortable Möglichkeit, um fehlende Schrauben oder Bretter nachzuordern, ohne gleich das komplette Möbelstück neu kaufen zu müssen. Ganz einfach und schnell könnt ihr die Ersatzteile für Ikea über das entsprechende Formular online nachbestellen. Hier geht es zum Service.

Ikea-Ersatzteile schnell und einfach online bestellen

Wollt ihr Ikea-Ersatzteile online bestellen, geht wie folgt vor:

Öffnet diese Seite bei Ikea. So erreicht ihr das Bestellformular. In die Suchleiste müsst ihr die „Ersatzteilnummer“ eingeben. Die Nummer findet ihr in der Montageanleitung. Auf der Seite wird genau beschrieben, wie ihr das richtige Teil zuordnet. Fehlt euch die Anleitung, könnt ihr sie online aufrufen und dort die Nummer für das jeweilige Teil heraussuchen. Gebt an, wie viele Teile ihr von dem jeweiligen Stück benötigt und fügt sie in den Warenkorb hinzu. Vervollständigt eure Bestellung und wählt dann „Ersatzteile bestellen“. Loggt euch in euren Ikea-Account ein und führt die Bestellung aus. Schon bald haltet ihr eure notwendigen Ikea-Ersatzteile in den Händen: Zum Login.

Die gewünschten Teile werden innerhalb von 3 bis 5 Werktagen kostenlos nach Hause geliefert.

Sollte das entsprechende Bauteil nicht mehr produziert werden oder auf Lager sein, könnt ihr euer Glück auch über Drittanbieter bei Amazon und Co. versuchen. Sucht nach der entsprechenden Bezeichnung für das fehlende Teil mit dem Namen des Ikea-Möbelstückes und ihr erhaltet im Idealfall eine Auswahl von Ersatzteilalternativen im Ergebnis, zum Beispiel Stifte für das Regalsystem „IVAR“.

Hier kann man Ikea-Ersatzteile kaufen

Ihr bekommt die Ersatzteile auch in der Filiale vor Ort. Stellt ihr direkt nach dem Kauf nach dem Auspacken der Ware fest, dass das eine oder andere Teil zu eurem Möbelstück fehlt, schnappt euch die Rechnung, den Lieferschein sowie weitere Unterlagen zum Möbelstück, etwa die Artikelnummer. Begebt euch direkt zum Schalter für den Kundenservice in der Ikea-Filiale. Dort bekommt ihr in der Regel anstandslos alle notwendigen Teile, falls diese vorrätig sind.

Ikea: Ersatzteile online oder per Hotline bestellen

Eine Bestellung von Ersatzteilen ist auch per Hotline telefonisch möglich. Verwendet hierfür die Nummer der Ikea-Service-Hotline: 061 92 – 93 99 99 9. Auch hier solltet ihr für eine schnelle Bearbeitung alle wichtigen Informationen, darunter die Beschreibung des Möbelstücks sowie des fehlenden Teils parat haben. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, per Chat Kontakt mit dem Service des Möbelhauses aufzunehmen.

