Ikea zieht den Stecker: E-Auto-Fahrer müssen sich umstellen

Die Chancen auf eine Gratis-Ladesäule schwinden. E-Auto-Fahrer müssen in Zukunft noch genauer umschauen, wenn sie ihren Stromer kostenlos laden wollen. Denn Ikea macht Schluss mit dem Umsonst-Angebot an den eigenen Stromtankstellen. Der Schritt hat aber auch etwas Gutes.

Mehr Ladepunkte für E-Autos: Ikea beendet Angebot zum Gratis-Laden

Die gute Nachricht: Ikea baut das eigenen E-Auto-Ladenetz massiv aus. Mehr als 1.000 neue Ladepunkte will die Möbelhauskette in Deutschland aufbauen. Dafür wollen die Schweden in all ihre 54 deutschen Standorte investieren.

„Wir wollen helfen, dass sich die Elektromobilität noch schneller und stärker in Deutschland durchsetzt“, erklärt der Möbelkonzern gegenüber der Bild-Zeitung. Es gehe darum, „nachhaltigere Entscheidungen so leicht wie möglich zu machen“, meint Ikea-Deutschland-Chef Walter Kadnar, der auch für die nachhaltige Ausrichtung von Ikea Deutschland direkt verantwortlich ist.

Technisch will Ikea beim Ausbau seines Ladenetzes auf hohe Leistung setzen. Geplant seien ausschließlich Schnelllader, die zwischen 50 und 400 kW Ladeleistung erbringen können. Die Untergrenze von 50 kW ist bei modernen E-Autos mit großem Akku allerdings kaum noch als Schnellladen spürbar.

Bis 2028 sollen die jetzt geplanten neuen Ladepunkte bereitstehen. Sie werden laut Ikea außerdem ausschließlich mit Ökostrom betrieben. Der Ausbau soll schon 2025 beginnen mit Standorten in Mannheim, Kaarst, Freiburg, Chemnitz, Bremen und Bielefeld.

Bei Ikea gibt’s für E-Auto-Fahrer nichts mehr geschenkt

Die schlechte Nachricht: Sparfüchse unter den E-Auto-Fahrern müssen sich auf eine unschöne Folge einstellen. Denn mit dem Ausbau des eigenen Ladenetzes will Ikea auch sein Angebot für Gratisstrom einstellen.

„Mit dem Ausbau der Lademöglichkeiten wird es nicht mehr möglich sein, kostenloses Laden anzubieten. Das Angebot richtet sich aber jetzt nicht mehr nur an unsere Kunden, sondern an alle E-Autofahrer“, so eine Ikea-Sprecherin. Ikea hatte nicht als einziger Anbieter kostenloses E-Auto-Laden während des Einkaufs angeboten. So war das etwa eine Zeit lang bei Lidl möglich, bis auch der Supermarkt-Discounter das Angebot wieder einstellte.

Bei Ikea will man die Preise für den E-Auto-Strom eigenen Angaben zufolge aber gering halten. Was genau das bedeutet, ist nicht klar. Ebenso ist noch offen, ab wann genau mit dem kostenlosen Laden für E-Auto-Fahrer Schluss ist. Schon ab 2025? Erst 2028? Oder stellt Ikea je nach Standort um, wenn dort der Ausbau abgeschlossen ist? So oder so verschwindet damit eine der letzten Möglichkeiten für E-Auto-Fahrer, im Einzelhandel als Kunde kostenlos laden zu können.