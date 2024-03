Aldi verkauft heute ein günstiges E-Bike, das ihr überall hin mitnehmen könnt

Wenn ihr euch zum Start in die neue Radsaison ein besonderes E-Bike kaufen wollt, das ihr theoretisch überall hin mitnehmen könnt, dann solltet ihr am 31. März 2024 bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird ein Falt-Pedelec von Prophete für kleines Geld verkauft. Es geht aber auch noch günstiger und ohne Wartezeit.

Aldi verkauft faltbares E-Bike für kleines Geld

E-Bikes gibt es in vielen Ausführungen, Größen und Formen. Bei Aldi bekommt ihr ab dem 31. März 2024 mit dem Prophete Urbanicer 22.ESU.10 ein ganz besonderes Modell für 849 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Dieses hat nämlich nicht nur einen in den Rahmen integrierten Akku, sondern lässt sich auch ziemlich kompakt zusammenklappen. Wenn ihr ein elektrifiziertes Fahrrad sucht, das ihr zusammengeklappt ganz einfach in den Kofferraum legen oder in einer Tasche in der Bahn heimlich mitnehmen wollt, dann solltet ihr euch dieses Modell näher anschauen. Im Prospekt ist es schon gelistet:

Bei Aldi im Prospekt ist das Angebot zum Falt-E-Bike von Prophete schon gelistet. (Bildquelle: Aldi-Prospekt)

Wenn ihr euch für den Kauf im Onlineshop von Aldi entscheidet, dann kommen noch Versandkosten hinzu. Wollt ihr etwas Geld sparen, dann solltet ihr bei der Konkurrenz reinschauen. Denn dort wird das gleiche Falt-E-Bike für deutlich weniger verkauft. Beispielsweise bei MediaMarkt für unter 800 Euro (bei MediaMarkt anschauen), oder anderen Händlern:

Prophete E-Bike Faltrad URBANICER 22.ESU.10, Klapprad, 20 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2024 07:19 Uhr

Was taugt das E-Bike von Prophete?

Das Prophete Urbanicer 22.ESU.10 ist ein relativ kompaktes E-Bike, das perfekt für die Stadt oder nicht zu lange Überlandfahrten gedacht ist. Es besitzt eine Reichweite von bis zu 70 km und ist mit 22 kg nicht übermäßig schwer. Faltet ihr das E-Bike zusammen, könnt ihr es ganz einfach verstauen oder transportieren. Die Ladezeit des 252-Wh-Akkus beläuft sich nur auf 3 Stunden, was wirklich wenig ist. Dafür ist die Reichweite auch nicht ganz so hoch. Ihr bekommt ein voll ausgestattetes Fahrrad mit Licht, Gepäckträger und Fahrradständer. Damit könnt ihr direkt losfahren. Die Bewertungen bei Amazon sind mit 4,2 von 5 Sternen ziemlich gut (bei Amazon anschauen).

