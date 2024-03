Volvo macht nach 45 Jahren Schluss: Diese Autos verschwinden für immer

In Schweden geht ein Kapitel zu Ende: Nach 45 Jahren treuer Dienste verabschiedet sich Volvo endgültig vom Dieselantrieb. Nachdem Dieselfahrzeuge zwischenzeitlich die Hälfte aller Volvo-Verkäufe weltweit ausmachten, landet das letzte Exemplar nun im Museum.

Volvo nimmt Abschied vom Diesel

Nach fast einem halben Jahrhundert geht bei Volvo eine Ära zu Ende: Der schwedische Automobilhersteller hat die Produktion von Dieselfahrzeugen jetzt offiziell eingestellt. Der letzte Diesel, ein XC90, lief am 26. März 2024 im Werk Torslanda vom Band und wird künftig in der „World of Volvo“ in Göteborg ausgestellt.

Zwischen 2012 und 2016 machten Dieselfahrzeuge mehr als die Hälfte der gesamten Volvo-Produktion aus, der Großteil davon wurde in Europa verkauft. Wie viele Autos mit Dieselantrieb Volvo insgesamt über die Jahre produziert hat, weiß der Hersteller kurioserweise selbst nicht. Mindestens 9 Millionen Fahrzeuge mit Dieselantrieb sollen es seit 1991 gewesen sein. Davor wurden keine entsprechenden Aufzeichnungen geführt.

Der Abschied vom Diesel fällt in eine Zeit, in der sich die Automobilindustrie zunehmend auf Elektromobilität konzentriert. Auch bei Volvo ist die Umstellung keine spontane Entscheidung, sondern das Ergebnis einer längeren Entwicklung. Die Entscheidung, sich von Dieselfahrzeugen zu verabschieden, wurde bereits 2017 getroffen.

Bis 2030 will Volvo ausschließlich Elektrofahrzeuge produzieren und verkaufen. Die strategische Neuausrichtung spiegelt sich auch in der Umstellung des Motorenwerks in Skovde auf die Produktion von Elektromotoren wider (Quelle: Automotive News Europe).

Im Video: Das kann der elktrische SUV Volvo EX30.

Kleines E-Auto, ganz groß? Volvo zeigt den EX30

Volvo: Dieselgeschichte begann mit VW

Die Kombination aus Volvo und Diesel war lange Zeit eine Erfolgsgeschichte. Angefangen mit dem 244 GL D6 im Jahr 1979, der von einem VW-Dieselmotor angetrieben wurde, über Partnerschaften mit PSA Peugeot Citroën bis hin zur Einführung der eigenen Drive-E-Baureihe mit Dieselmotoren.