Für 777 Euro: Aldi verkauft ein schickes E-Bike für die Stadt

Kein lästiges Schwitzen mehr, stets ein Parkplatz parat und dennoch zügig am Ziel: In der Stadt bieten E-Bikes zahlreiche Vorteile. Und das Beste: Pedelecs müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Aktuell bietet Aldi ein attraktives City-E-Bike für nur 777 Euro an. Wir erklären die Vor- und Nachteile und zeigen auf, für wen sich der Kauf lohnen könnte.

Aldi verkauft City-E-Bike für 777 Euro

Für E-Bikes kann man gut und gerne auch mehrere tausend Euro auf den Tisch legen. Dass es auch günstiger geht, beweist Aldi. Für 777 Euro (jetzt im Aldi-Onlineshop ansehen) bietet der Discounter ein gut ausgestattetes Pedelec von Markenhersteller Fischer an. Günstiger als bei Aldi gibt es das City-E-Bike derzeit nirgends. Versand- und Transportkosten schlagen zusätzlich mit 45,90 Euro zu Buche.

E-Bike für die Stadt von Fischer Tiefeinstieg, mit Felgenbremsen, 3-Gang-Nabenschaltung, bis zu 80 km Reichweite. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.03.2024 16:33 Uhr

Das City-E-Bike Fischer Cita 1.0 bietet eine komfortable und zuverlässige Fahrt für den urbanen Alltag. Mit einem Aluminiumrahmen mit Tiefeinstieg und einer Rahmenhöhe von circa 44 cm ist es sowohl für Männer als auch Frauen geeignet. Die maximale Belastung liegt bei 150 kg, damit eignet sich das E-Bike nicht nur für Leichtgewichte. Ausgestattet mit Suntour-Federgabel mit einem Federweg von circa 40 mm bietet es eine gute Bodenhaftung und hohen Federungskomfort, um auch unebene Straßen zu bewältigen.

Das E-Bike verfügt über eine 3-Gang-Nabenschaltung von Shimano für zuverlässige Gangwechsel. Für eine angenehme Fahrunterstützung (bis maximal 25 km/h) sorgt der Frontmotor von Markenhersteller Bafang mit 32 Nm Drehmoment. Der 317-Watt-Akku ermöglicht eine maximale Reichweite von bis zu 80 km, abhängig von der Fahrweise. Über ein Bedienelement am Lenker lässt sich die Stärke der Fahrunterstützung individuell einstellen.

Die mechanischen Felgenbremsen und 28-Zoll-Reifen des City-E-Bikes ermöglichen eine sichere und komfortable Fahrt in der Stadt. Mit Abmessungen von ca. 188 x 26 x 126 cm und einem Gewicht von etwa 26 kg ist es leicht zu handhaben und zu transportieren, sodass man das Pedelec gelegentlich auch die Treppen hoch- und heruntertragen kann.

Das E-Bike wird vormontiert geliefert und enthält eine Bedienungsanleitung für eine einfache Inbetriebnahme und Wartung.

Für wen lohnt sich das Pedelec bei Aldi?

Der Tiefeinstieg des Fischer Cita 1.0 ermöglicht ein bequemes Auf- und Absteigen. Damit ist das E-Bike ideal für den Stadtalltag geeignet. Dazu passt auch die Reichweite von maximal 80 km. Das reicht für das Pendeln zum Arbeitsplatz oder für den nächsten Einkauf, ausgewachsene Radtouren sind damit natürlich nicht möglich. Wer ein günstiges City-E-Bike sucht, findet hier ein gutes Angebot.

