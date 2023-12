Kampfansage von Volvo-Chef: Tesla ist in Reichweite

Bei E-Autos ist Tesla die Nummer 1. So lautet zumindest die landläufige Ansicht. Der Volvo-Chef sieht es genau so. Doch für ihn gibt es keinen Grund, warum Volvo es nicht genau so gut machen kann. Vor allem in einer Hinsicht soll Volvo den E-Auto-König schon bald in nichts mehr nachstehen.

E-Autos von Volvo: Bei der Marge können sie mit Tesla mithalten

Volvo gehört nicht zu den ersten Namen, die vielen wohl beim Thema E-Autos einfallen würden. Das sollte sich dringend ändern, findet zumindest der Chef der schwedisch-chinesischen Marke Jim Rowan. Geht es nach ihm, können die Elektro-Volvos problemlos mit den E-Autos von Tesla mithalten.

Das gilt zumindest in einem entscheidenden Punkt: der Marge pro verkauftem E-Auto. „Ich verspreche Ihnen, wir werden die Einzigen sein, die in dieser Hinsicht an die Zahlen von Tesla herankommen“, kündigt Rowan in einem Interview an (Quelle: Blick.ch). Dabei bezieht er sich auf die kommenden Präsentationen von Quartalszahlen.

Und er geht noch weiter: „Wir werden bei den ersten unter den Traditionsunternehmen sein, welche die Gewinnschwelle geschafft haben und anständige E-Auto-Verkaufszahlen und Gewinnmargen ausweisen.“

Es ist ein großer Plan, denn abgesehen von Tesla haben viele Autobauer noch Probleme mit den hohen Kosten von Elektroautos. Der Wechsel auf den E-Antrieb muss daher beispielsweise bei Volkswagen weiter durch Verbrenner-Verkäufe finanziert werden, allein tragen die E-Autos sich oft nicht.

Beim EX30 feiert Volvo Minimalismus, ohne dabei auf Komfort im E-Auto zu verzichten:

Kleines E-Auto, ganz groß? Volvo zeigt den EX30

Rowan sieht darin kein Problem: Tesla sei der Beweis, dass auch reine Elektro-Marken sehr erfolgreich sein können. Doch auch Teslas bisher hohe Marge hat zuletzt gelitten. Über Jahre gehörte der E-Auto-Bauer an die Spitze, was den Gewinn pro E-Auto angeht. Inzwischen liegen BMW und Mercedes vorne, nachdem Tesla 2023 die Preise stark gesenkt hatte.

Volvo EX30: Kompakt-SUV fordert VW und Co. heraus

Das Ende der Verbrenner bei Volvo bereitet Rowan trotzdem keine Sorgen. Auch mit den Elektrofahrzeugen lasse sich gut Geld verdienen, wie sich bei Volvo sogar heute schon zeigen soll. Bei den Schweden seien E-Autos nicht teurer als Verbrenner und schafften trotzdem eine Marge von 9 Prozent.

Beim vollelektrischen Kompakt-SUV EX30 soll die sogar noch auf 15 bis 20 Prozent steigen. Das Modell ist ein starker Herausforderer mit konkurrenzfähigen Startpreis von 36.590 Euro. Nicht nur Tesla, auch Volkswagen, BMW und Co. müssen sich mit ihren Elektroautos vor dem schwedischen Modell in Acht nehmen.