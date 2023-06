Während SUVs üblicherweise für ihre Größe und Geräumigkeit bekannt sind, scheint Volvo mit dem neuen EX30 etwas andere Wege zu beschreiten.

Volvo Facts

Mit dem EX30 entlässt der schwedische Automobilhersteller Volvo schon bald ein neues Elektro-SUV auf deutsche Straßen, das nicht nur mit einem attraktiven Preis und einer Menge Leistung zu gefallen weiß. Wir haben für euch alle wichtigen Infos zu Abmessungen, Reichweite und Ladezeit des Volvo EX30 zusammengefasst.

In diesem Video könnt ihr mehr vom Volvo EX30 sehen:

So groß und schwer ist der Volvo EX30

Dafür, dass er als vollelektrisches Sport Utility Vehicle (SUV) kategorisiert ist, fallen die Abmessungen und das Gewicht des Volvo EX30 relativ gering aus. Das Elektrofahrzeug kommt lediglich auf eine Länge von 4,23 Metern, eine Breite von 2,03 Metern, eine Höhe von 1,55 Metern und bietet einen Radstand von 2,64 Metern. Auch das Kofferraumvolumen des je nach Ausstattung 1.830 bis 1.943 kg schweren Fahrzeugs liegt folglich nur bei 318 Litern. Wer die Rücksitze umklappt profitiert immerhin von bis zu 904 Litern an Stauraum.

Diese ikonischen Autos wollen wir auch als Elektro-Version sehen.

Mit dieser Leistung können Fahrer des Volvo EX30 rechnen

Den EX30 bietet Volvo wahlweise mit einem 200 kW (272 PS) starken Heckantrieb oder einem 315 kW (428 PS) starken Allradantrieb an. Während die kleinere Single-Motor-Variante den Sprint von 0 auf 100 km/h in 5,3 Sekunden schafft, benötigt das leistungsstärkere Modell „Twin Motor Performance“ dafür lediglich 3,6 Sekunden. Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit liegt in beiden Fällen bei 180 km/h.

Akku, Reichweite und Ladezeit des Volvo EX30

Die leistungsschwächere Ausführung des Volvo EX30 gibt es sowohl mit einem 49 als auch mit einem 69 kWh starken Akku, der gemäß WLTP-Richtlinie jeweils eine Reichweite von 344 respektive 480 km bietet. Das stärkere Modell kommt immer mit dem größeren Energiespeicher daher, der das Elektro-SUV in diesem Fall bis zu 460 km weit trägt.

Je nach verbautem Akku unterscheidet sich auch die Ladeleistung des Volvo EX30, sodass die Ladezeit ungeachtet der jeweiligen Kapazität in etwa gleich lang ist. Jene soll dem Hersteller zufolge für eine Ladung von 10 auf 80 Prozent am Schnelllader bei rund 26 Minuten liegen. Voraussetzung ist, dass Letzterer eine Ladeleistung von 134 respektive 153 kW bereitstellen kann.

Wann kommt der Volvo EX30 und was kostet er?

Vorbestellbar ist das neue Elektroauto bereits seit Juni 2023, wobei erste Auslieferungen voraussichtlich Anfang 2024 erfolgen sollen. Für die Basisvariante des EX30 mit Heckantrieb und kleinerem Akku ruft Volvo einen Preis von 36.590 Euro auf. Wer den größeren Energiespeicher haben möchte, muss mit mindestens 41.790 Euro rechnen. Das Top-Modell mit Allradantrieb wechselt hingegen erst ab 48.490 Euro den Besitzer.

