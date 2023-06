Ob eigenes Arbeitszimmer oder kleine Ecke im Wohnzimmer: Millionen Deutsche arbeiten im Home-Office. Damit die Heimarbeit aber nicht zur Gefahr für die Gesundheit wird, sollte man auf das richtige Mobiliar achten. Das muss auch nicht teuer sein. Ein Komplett-Set gibt es bei Ikea schon für unter 500 Euro.

Spätestens Corona hat dem Home-Office zum Durchbruch verholfen und auch die letzten Zweifler in deutschen Chefetagen zum Umdenken gebracht.

Für die Mitarbeiter ist der Home-Office-Trend aber ein zweischneidiges Schwert: Sie haben zwar mehr Zeit und sind flexibler, die Gefahr für Gesundheitsschäden ist im Home-Office aber hoch – gebückt am Küchentisch zu arbeiten tut dem Rücken alles andere als gut. Damit das nicht passiert, müssen die richtigen Möbel und Zubehörartikel her. Wir haben uns bei Ikea umgeschaut und ein Home-Office-Set für unter 500 Euro zusammengestellt.

Höhenverstellbarer Schreibtisch

TROTTEN Schreibtisch sitz/steh - weiß 120x70 cm

Ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist Kern jedes ergonomischen Arbeitsplatzes. Modell „Trotten“ bietet eine Arbeitsfläche von 120 x 70 cm. In der Höhe lässt sich der Tisch auf 72 cm bis 122 cm anpassen. Einziger Nachteil: Man muss selbst Hand anlegen. Einen elektrischen Motor besitzt Trotten nicht. Wer die Höhe verstellen möchte, muss kurbeln. Dafür ist der Preis mit 249 Euro recht günstig.

Stehhilfe

NILSERIK Stehstütze - weiß/Vissle dunkelblau

Ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist nur die halbe Miete. Genauso wichtig ist die richtige Unterlage für den Hintern. Statt einen klassischen Bürostuhl empfiehlt sich eine Stehhilfe. So kommt man gar nicht erst in Versuchung, sich an den Schreibtisch zu lümmeln. Das Modell „Nilserik“ von Ikea lässt sich in der Höhe von 51 cm auf bis zu 71 cm einstellen und gibt es in verschiedenen Farben. Für 79 Euro ist die Stehhilfe erhältlich.

Fußstütze

ÖVNING Mehrzweck-Fußstütze ergon.

Nicht fehlen darf außerdem eine Fußstütze. Sie hilft dabei, eine gesunde Sitzhaltung einzunehmen, was Rücken- und Beinschmerzen reduzieren kann und die Durchblutung verbessert. Die „Övning“-Fußstütze ist bei Ikea für 19,99 Euro erhältlich.

Monitorerhöhung

ELLOVEN Monitorerhöhung mit Schublade - weiß

Wer in gebückter Haltung am Schreibtisch sitzt, macht das oft unfreiwillig. Schuld ist oft der Monitor, der viel zu tief montiert ist. Abhilfe schafft hier eine Monitorerhöhung. Bei Ikea ist für 39,99 Euro das Modell „Elloven“ erhältlich. Zudem ist eine Schublade integriert, wo sich allerhand Krimskrams (Ladekabel, Notizblock etc.) verstauen lässt.

LED-Leuchte für Monitore

LAGERGÅNG LED-Leuchte für Bildschirm - dimmbar/türkis

Oft wird im Home-Office die richtige Beleuchtung vernachlässigt. Ein ungleichmäßig ausgeleuchteter Monitor kann zu Augen-Ermüdungen führen. Mit einer LED-Leuchte, die an der Oberseite des Bildschirms platziert wird, schafft man dieses Problem aus der Welt. Das Modell „Lagergång“ gibt es bei Ikea für 16,99 Euro zu kaufen.

Macht unterm Strich: 404,97 Euro. Mit wenig Geld kann man sich einen Arbeitsplatz schaffen, der die eigenen Gesundheit im Home-Office unterstützt.

Ergonomische Maus von Logitech

Wer jetzt noch etwas Geld übrig hat, kann zu einer ergonomischen Maus greifen. Die gibt es zwar nicht bei Ikea, dafür aber bei Amazon. Das Modell von Logitech ist für rund 61 Euro erhältlich.

Logitech Lift Vertikale Ergonomische Maus, Kabellos, Bluetooth oder Logi Bolt USB-Empfänger, Leise K

