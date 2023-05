Das Interesse an Balkonkraftwerken ist ungebrochen. Viele Menschen wollen sich eine Mini-Solaranlage installieren, um so die Stromkosten effektiv zu senken. Meist bewegt sich die Leistung der Module mittlerweile bei etwa 800 Watt. Priwatt übertrifft das nun deutlich und hat ein Balkonkraftwerk mit 1.080 Watt vorgestellt. Es ist nicht nur zukunftssicher, sondern auch legal in Deutschland zu betreiben.

Priwatt-Balkonkraftwerk leistet bis zu 1.080 Watt

Der Boom um Balkonkraftwerke sorgt dafür, dass nicht nur die Preise fallen, sondern auch immer bessere Modelle auf den Markt kommen. Priwatt hat hier wieder einmal abgeliefert. Das deutsche Unternehmen hat ein echtes Monster-Balkonkraftwerk geschaffen, das auf eine Gesamtleistung von 1.080 Watt kommt. Es kommen tatsächlich auch nur zwei Solarzellen zum Einsatz, die jeweils eine Leistung von satten 540 Watt haben.

Die hohe Leistung wird durch deutlich größere Solarzellen erreicht. Diese messen 225,6 × 113,3 Zentimeter. Dafür muss man erst einmal Platz haben. Wenn ihr den habt, könnt ihr die Sonnenausbeute stark verbessern. Der Wechselrichter ist zwar weiterhin bei 600 Watt abgeriegelt, doch ihr bekommt besonders an bewölkten Tagen deutlich mehr Energie rein, wenn die Solarzellen mehr leisten. Sollte die 800-Watt-Grenze beschlossen werden, kann der Wechselrichter im Übrigen ganz einfach per Update auf 800 Watt gebracht werden.

Neue Dinge haben immer ihren Preis – so auch das Monster-Balkonkraftwerk von Priwatt. Ohne Halterung müsst ihr 869 Euro hinlegen (bei Priwatt anschauen). Mit Aufständerung für den Boden kommt ihr auf 949 Euro (bei Priwatt anschauen).

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Lohnt sich das Priwatt-Balkonkraftwerk?

So ein leistungsstarkes Balkonkraftwerk lohnt sich nur, wenn ihr die Leistung auch nutzen könnt. Es bringt nichts, wenn ihr viel Sonnenstrom produziert, aber den halben Tag nicht da seid, um diesen zu nutzen. Wenn ihr aber wie ich im Homeoffice arbeitet und die Energie auch sinnvoll nutzen könnt, dann lohnt sich der Kauf und die Investition in ein so starkes Balkonkraftwerk, das zudem zukunftssicher ist, da es auf 800 Watt aufgerüstet werden kann. So viel habe ich mit meinem 600-Watt-Balkonkraftwerk gespart.

