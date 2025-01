Für alle, die momentan auf der Suche nach einem günstigen Drucker, Scanner und Kopierer sind, hat Aldi ein empfehlenswertes Exemplar inklusive nachfüllbarer Tintentanks vom Hersteller Epson zum Witzpreis im Angebot. Wir haben die Details für euch.

Aldi verkauft Multifunktions-Drucker von Epson zum Witzpreis

Der Multifunktionsdrucker Epson EcoTank ET-2861 bietet Drucken, Scannen und Kopieren in einem Gerät, verfügt über eine WLAN-Schnittstelle für drahtloses Drucken und druckt pro Tintensatz bis zu 4.500 Seiten in Schwarzweiß und 7.500 Seiten in Farbe. Der Drucker ist derzeit bei Aldi zum Witzpreis von nur 159 Euro statt 249,99 Euro erhältlich (Angebot bei Aldi ansehen).

Epson EcoTank ET-2861 Statt 249,99 Euro UVP.

Technische Daten und Vorteile des Epson-Druckers

Ein Highlight des Epson-Druckers sind sicher dessen nachfüllbare Tintentanks. Weiterhin erlaubt die integrierte WLAN-Schnittstelle flexibles, drahtloses Drucken und die Epson Smart Panel-App erleichtert die Einrichtung und Überwachung des Multifunktions-Druckers. Die Tintentanks lassen sich auf einfache Weise nachfüllen und Verschmutzungen werden dank des EcoTank-Flaschensystems mit Schlüsselverriegelung verhindert.

Im Lieferumfang des EcoTank ET-2861 sind neben dem Multifunktions-Drucker selbst vier 65-ml-Tintenflaschen (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta), ein Stromkabel, eine Aufstellanleitung sowie ein Garantiedokument enthalten.

Für wen lohnt sich der EcoTank-Drucker von Epson?

Der EcoTank-Drucker lohnt sich sicher für jeden, der einen günstigen Drucker nicht nur bezüglich des Anschaffungspreises, sondern auch bezüglich der Betriebskosten sucht, die dank der nachfüllbaren Tintentanks ebenfalls gering ausfallen, wodurch der Drucker ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Zu den weiteren Vorzügen des Multifunktions-Druckers zählt sicher die Möglichkeit, drahtlos per WiFi zu drucken, auf Wunsch natürlich auch mit Smartphone oder Tablet.

