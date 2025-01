Vinted: Inaktives Mitglied – was bedeutet das?

Manchmal kommt es vor, dass ein Mitglied bei Vinted als „inaktiv“ angezeigt wird. Was bedeutet das und was sollte man tun, wenn man mit so einem Nutzer gehandelt hat?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Teilweise gibt es Fälle, bei denen ein Nutzer jemanden kontaktiert oder sogar etwas bezahlt und der Verkäufer anschließend ein „inaktives Mitglied“ ist.

Anzeige

Vinted: „Inaktives Mitglied“? Vorsicht!

Eine genaue Ursache für den Hinweis auf ein inaktives Mitglied gibt es bei Vinted nicht. Es kann also verschiedene Gründe dafür geben, zum Beispiel diese:

Der Nutzer war sehr lange nicht mehr in seinem Account eingeloggt und es wurde automatisch deaktiviert .

. Der Nutzer hat gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und das Konto wurde automatisch gesperrt

Wurde euer Konto gesperrt? Das könnt ihr tun.

Anzeige

Telefonbetrug: Diese Maschen sollte man kennen Abonniere uns

auf YouTube

Habt ihr einen Artikel bei jemandem gefunden, der nicht mehr aktiv ist, könnt ihr versuchen, den Nutzer anzuschreiben. Möglicherweise hat der Verkäufer vergessen, dass er bei Vinted Sachen eingestellt hat und reagiert. Bleibt eine Reaktion aus, gibt es keine andere Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. Ihr müsst euch also damit abfinden, dass der Artikel vermutlich nicht mehr verfügbar ist.

Anzeige

Was ist ein inaktives Mitglied bei Vinted?

Wurde das Konto gesperrt, nachdem ihr den Nutzer kontaktiert habt, handelt es sich möglicherweise um einen Betrüger. Versucht also nicht weiter, den Handel durchzuführen und seht von einer Bezahlung ab.

Habt ihr bereits bezahlt? Dann könnte es problematisch werden. Nutzt ihr direkt das Zahlungssystem von Vinted, wendet euch an den Support der Plattform, um den Kauf zu stornieren und euer Geld zurückzubekommen. Bei einer Überweisung außerhalb des Vinted-Systems ist es kaum möglich, das Geld zurückzubekommen. Habt ihr per PayPal bezahlt, könnt ihr das Geld zurückholen, solange ihr es nicht per „Freunde“-Zahlung übermittelt habt.

An anderer Stelle zeigen wir euch Tipps, wie ihr Betrugsmaschen bei Vinted erkennen könnt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.