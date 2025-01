Lieferando: Treuepunkte sammeln & einlösen – geht das noch?

Wer heutzutage Essen bestellen will, greift nicht mehr zum Telefonhörer, sondern schnappt sich sein Smartphone, um zum Beispiel mit der Lieferando-App unter verschiedenen Anbietern auszuwählen und seine Speisen direkt online zu bestellen. Wer den Dienst regelmäßig nutzt, kann bei Lieferando Treuepunkte sammeln und so Prämien für seine Bestellungen abgreifen.

Hinweis: Lieferando hat das Punkteprogramm eingestellt. Seit dem 16. Dezember 2024 kann man keine Punkte mehr sammeln oder einlösen. Man konnte seine gesammelten Punkte nur bis zum 16. Dezember nutzen.

Falls ihr noch zahlreiche Punkte auf eurem Konto hattet und die Nachricht über die Einstellung des Programms verpasst hat, wendet euch an den Kundenservice von Lieferando. Möglicherweise kann hier eine Lösung für euch gefunden werden, bevor ihr mit leeren Händen dasteht. Wer noch einen Bonus für seine Essensbestellungen erhalten will, kann auf das Stempelprogramm bei Lieferando zugreifen.

Ursprünglicher Beitrag:

So gibt es bei Lieferando Treuepunkte

Bonuspunkte könnt ihr bei regelmäßigen Bestellungen über Lieferando sammeln. Habt ihr genügend Punkte auf eurem Konto, lassen sich diese gegen Prämien austauschen.

Damit ihr Bonuspunkte sammeln könnt, müsst ihr euch natürlich bei Lieferando registrieren.

Punkte gibt es automatisch für jede Bestellung. Ihr müsst euch dafür also nicht extra anmelden.

Habt ihr genug Punkte gesammelt, könnt ihr sie gegen Prämien und Belohnungen eintauschen.

Auf folgendem Weg könnt ihr bei Lieferando Bonuspunkte sammeln:

Aktion Punkte Jede Bestellung über Webseite 10 Punkte Jede Bestellung über App 15 Punkte

Die Punkte bekommt ihr unabhängig vom Restaurant und Bestellwert.

Wer also die App auf dem Smartphone nutzt, füllt sein Punktekonto schnell als Nutzer, die über die Webseite von Lieferando bestellen. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis Punkte gutgeschrieben werden und im Kundenkonto auftauchen. Achtet bei Bestellungen darauf, die richtige E-Mail-Adresse zu verwenden. Sollten euch keine Punkte gutgeschrieben werden, kontaktiert den Lieferando-Support. Haltet dafür die E-Mail-Adresse bereit, mit der ihr bestellt habt. Zudem wird die Bestellnummer und das Datum, an dem ihr bestellt habt, benötigt.

Neben den Punkten gibt es auch noch die virtuelle Stempelkarte.

Lieferando Treuepunkte einlösen

Wollt ihr sehen, wie viele Punkte ihr bereits habt, loggt euch in euer Lieferando-Konto ein. Im Menü-Bereich oben seht ihr den aktuellen Punktestand. In der App seht ihr die Punkte in der Menüleiste in der Zeile „Prämienshop“. Beachtet, dass Punkte nach einer bestimmten Zeit verfallen. Schaut also regelmäßig in die Übersicht. Dort wird angezeigt, wie lange eure Punkte noch gültig sind.

Die Punkte könnt ihr online einlösen. Die Prämien wechseln immer wieder. Schaut in die Übersicht, um zu sehen, wofür ihr die Punkte einlösen könnt.

Es gibt zum Beispiel Gutscheine für andere Anbieter, etwa Dunkin-Donuts, zwei Monate RTL-Plus zum Preis von einem oder einen kostenlosen Zattoo-Probemonat.

Für diese und weitere Anbieter erhaltet ihr für die Lieferando-Treuepunkte Gutscheine, um diese bei einem teilnehmenden Anbieter einzulösen. Im Lieferando-Prämienshop könnt ihr alle aktuellen Aktionen einsehen. Zudem erfahrt ihr, wieviele Treuepunkte für die jeweilige Prämie benötigt werden. Loggt euch im Prämienshop ein, wählt die Prämie aus und klickt auf „Einlösen“, um die gesammelten Lieferando-Punkte gegen einen Gutschein bei verschiedene Anbieter einzutauschen.