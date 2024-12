Ist Flaconi seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Ob Parfum, Make-up oder Pflege für Körper, Gesicht und Haare – Flaconi bietet eine große Auswahl von Beauty-Produkten. Bei GIGA erfahrt ihr, ob der Webshop seriös ist.

Was ist Flaconi?

Vergleichbar mit anderen Parfümerien oder gut ausgestatteten Beauty-Läden wie beispielsweise Douglas, bietet Flaconi online eine breite Palette an Beauty-Produkten an. Die Auswahl erstreckt sich über unterschiedliche Preissegmente vom Drogerie-Bedarf bis hin zu Luxus-Marken. Die Website stellt übersichtlich das Angebot in den Kategorien Parfüm, Make-up, Gesicht, Körper und Haare dar und verweist zudem auf die regelmäßigen Sales.

Erfahrungen mit Flaconi: Das sagen Kunden

Der Anbieter hat auf Erfahrungs-Seiten wie Trustpilot.com mittlerweile über 16.000 Bewertungen und liegt im Gesamt-Durchschnitt bei 4,4 von 5 Sternen. Dabei haben 85 Prozent der Kundinnen und Kunden Flaconi mit fünf Sternen bewertet (Stand: Dezember 2024).

Besonders häufig wird das Preis-Leistungs-Verhältnis lobend erwähnt. Durch die Sales und Rabatte können Kunden die gewünschten Produkte zu günstigen Preisen erstehen.

Auch der Kundenservice wird in den meisten Fällen gut bewertet. Sollte in seltenen Fällen etwas bei einer Bestellung schiefgehen, machen viele Kunden gute Erfahrungen mit dem Support, erhalten schnelle Antworten und die Probleme werden gelöst.

Im Normalfall kommen die Pakete schnell und unbeschadet an und enthalten bis zu zwei Gratisproben. Negative Bewertungen bemängeln meist die Lieferung durch Aussteller wie zum Beispiel Hermes oder in seltenen Fällen den Erhalt eines falschen Produktes.

Lohnt es sich, bei Flaconi zu bestellen?

Die deutliche Mehrheit der Kunden sind mit Flaconi zufrieden und geben an, bereits mehrfach dort bestellt zu haben. Die Website ist ansprechend sowie übersichtlich aufgebaut und die Rabatte bieten regelmäßig sogar hochwertige Marken zu deutlich vergünstigten Preisen an.

In den seltenen Fällen von falsch gelieferten Produkten bietet der Kundenservice einen guten Ansprechpartner und kann die Probleme für gewöhnlich lösen. Mit großer Wahrscheinlichkeit werdet ihr daher mit eurer Bestellung zufrieden sein und gute Erfahrungen mit Flaconi machen. Somit handelt es sich um einen seriösen Onlineshop.

