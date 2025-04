Nintendo Switch 2 im Spiele-Check: Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und Metroid Prime 4 Beyond angezockt

Wenn Nintendo nach Paris ruft, um die Switch 2 anzuspielen, dann kommen wir dem natürlich nach. Im Video oben seht ihr unseren ersten Eindruckzu den neuen Exklusivspielen Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und Metroid Prime 4 Beyond, aber auch der verbesserten Version von Mario Party Jamboree und weiteren Games.

Mario Kart World: Offener und zugänglicher

Mario Kart World (bei MediaMarkt ansehen) fühlt sich im Vergleich zum Vorgänger sehr „casual“ an. Das ist hier aber positiv, weil man selbst ohne viel Erfahrung eine Menge Spaß haben kann. Die Strecken wirken trotz der offenen Hub-Welt übersichtlicher und das gesamte Gameplay ist weniger hektisch. Dazu kommt die übersichtlichere Auswahl an Karts. Statt sich wie noch bei Mario Kart 8 Deluxe ein Setup aus Chassis, Reifen und Gleitschirm selbst zusammenzustellen, habt ihr wieder feste Karts zur Verfügung, die auch weniger Stats besitzen.

Die Kart-Auswahl ist aber als Einziges geschrumpft. Im Gegensatz dazu ist die Charakter-Auswahl explodiert. Neben den bekannten Charakteren könnt ihr jetzt auch unter anderem als Krebs, Wiggler oder sogar als von der „Kuh-Muh-Weide“ bekannter Wiederkäuer die Piste unsicher machen. 24 Rennteilnehmerinnen und -teilnehmer erzeugen außerdem ein ziemliches Chaos, vor allem zu Beginn des Rennens. Das verteilt sich dann aber auch schnell.

In Mario Kart World kann man mit einer Kuh durch die offene Welt fahren – endlich. (© Fabian Strackerjan / GIGA)

Die neuen Mechaniken, die wir schon im Trailer sehen konnten, ergänzen den Casual-Spaß umso mehr. Es fühlt sich unglaublich gut an, auf einem Geländer oder einer Schiene zu grinden. Profis werden das sicher viel nutzen, schließlich bekommt man so einen zusätzlichen Speed-Boost, wie beim Driften. Den Wall-Jump, der auch im Trailer zu sehen war, konnte ich leider auf den zufällig ausgewählten Strecken nicht ausprobieren.

Die Open World konnte ich mir nur kurz ansehen, aber es wurde klar, dass hier viel zu entdecken, fast schon eine Prise Zelda zu finden ist. Egal ob rumfliegende Power-Sterne, aggressive Bienen oder auch andere Spieler: Es gibt immer was zu sehen. Gerade mit Freunden dürfte die Erkundung großen Spaß machen.

Ein Gimmick will ich nicht unerwähnt lassen: Essen. Neben Item-Boxen könnt ihr jetzt auch Lunchpakete einsammeln. Die hatten für uns nur Speedboosts im Gepäck, aber in Form von Hamburgern, Sandwiches und anderen Köstlichkeiten. Keine krasse Gameplay-Neuerung, aber eine schöne Ergänzung, die den Strecken ein wenig mehr Charakter verleiht.

Apropos Strecken: Die haben es in sich. Im Vergleich zu Mario Kart 8 gibt es deutlich mehr Langstrecken und weniger Rundkurse, was auch daran liegt, dass der Weg von einem Track zum nächsten ebenfalls zum Grand Prix dazugehört. Da kam es schon mal vor, dass eine Strecke mehr als 3 Runden hatte. Eine genaue Schätzung, wie viele Strecken es gibt und wie abwechslungsreich die letzten Endes sein werden, kann ich allerdings noch nicht abgeben. Es sieht aber nach einer großen Menge Spaß aus.

Das neue Mario Kart wird uns bis tief in die Dreißerjahre begleiten. Mindestens! (© Fabian Strackerjan / GIGA)

Genauso wie der neue Knockout-Modus. Jonas von 4P hat sich den genauer angeschaut und bescheinigt uns im Video, dass der einen ziemlichen Thrill besitzt. Die Strecke ist hier in mehrere Segmente unterteilt, nach jedem Abschnitt werden die letzten Fahrerinnen und Fahrer auf den letzten Plätzen rausgeschmissen.

Switch 2 Welcome Tour und Spiele-Upgrades: Warum muss man dafür zahlen?

Mario Kart World ist allerdings nicht der einzige Launch-Titel der Switch 2 (bei MediaMarkt ansehen). Auch die Nintendo Switch 2 Welcome Tour wird ab Tag 1 verfügbar sein. Allerdings stellt sich die Frage, warum sie extra kostet – immerhin geht es hier um eine Demo der Switch-2-Fähigkeiten und -Funktionsweise, ähnlich wie Astro’s Playroom auf der PS5. Die Welcome Tour ist im Vergleich eher eine spielbare PowerPoint-Präse mit ein paar Minigames. Die hatten zwar durchaus ihren Charme und die technische Tiefe der Informationen war interessant, aber dafür extra Geld auszugeben lohnt sich nicht mal für Technikinteressierte.

Ähnlich ging es uns mit den Switch-2-Upgrades für bestehende Spiele. The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sahen auf jeden Fall schöner aus, vor allem im Handheld-Modus. Aber ob dieses Grafik-Update und der Google-Maps-Verschnitt fürs Handy ein bezahltes Upgrade-Pack rechtfertigen, ist zu bezweifeln – auch wenn wir den Preis noch nicht kennen. Nein, das Teilen von eigenen Konstruktionen per QR-Code in ToTK ist da kein großes Kaufargument.

Mario Party Jamboree: Witzige Einbindung der Kamera

Im Gegensatz dazu steht Mario Party Jamboree. Die neuen Modi, die die Hardware der Switch 2 nutzen, geben zum ersten Mal seit langem ein wirkliches Party-Feeling. Vor allem die Spiele mit der Kamera fühlen sich an wie das Eye‑Toy oder Kinect der aktuellen Generation.

Blöd nur, dass man dafür die Kamera (bei MediaMarkt ansehen) braucht. Wir haben aber von Nintendo die Information erhalten, dass auch andere Webcams funktionieren – wir haben sogar schon eine erste günstigere Alternativ-Kamera im Handel entdeckt (bei MediaMarkt ansehen). Damit dürfte das Upgrade für Jamboree wohl auch sein Geld wert sein.

Metroid Prime 4 Beyond: Die Maus macht’s aus

Wirklich glänzen konnten die neuen Joy-Cons aber bei der Switch-2-Version von Metroid Prime: Beyond. Als First-Person-Shooter ist das Spiel natürlich perfekt für die neue Maus-Steuerung.

Die Joy-Cons 2 sind flexibler – Metroid Prime 4: Beyond nutzt das am besten aus. (© Fabian Strackerjan / GIGA)

Besonders auffällig war, wie nahtlos der Übergang war. Sobald der Joy-Con auf dem Tisch lag, wurde auf die Maussteuerung gewechselt. Hob ich den Joy-Con an, konnte ich direkt wieder Controller-Steuerung nutzen. In Kombination mit dem Analog-Stick des anderen Joy-Cons hat sich alles nach einer wirklich neuen Spielweise angefühlt.

Gleichzeitig hat sich der Maus-Joy-Con trotz ungewohnter Form sehr vertraut angefühlt, auch weil die Buttons nicht groß anders als die Daumentasten einer normalen Maus funktioniert haben. Nur der Joystick war dabei manchmal im Weg. Die Maus lässt sich auch gut auf dem Oberschenkel nutzen, dank des schlanken Designs zumindest deutlich besser als bei handelsüblichen Mäusen.

Donkey Kong Bananza: Weg mit der Wand, die nervt doch nur

Was ich nicht probieren konnte, war die Bewegungssteuerung im neuen Donkey Kong: Bananza (bei MediaMarkt ansehen). Das Gekloppe mit meinen eigenen Fäusten auszuführen, hätte das neue 3D-Abenteuer des Gorillas noch spaßiger gemacht, als es so schon ist.

Im Spiel sind Fäuste die Antwort auf alles. Ich will graben? Fäuste. Ich will Items einsammeln? Fäuste. Ich hab mich verlaufen? Fäuste! Und pfeifen? Über die 20 Minuten Demo-Spielzeit hat das echt gut unterhalten und macht auch Lust auf mehr. Donkey Kong Bananza fühlt sich ein wenig an wie das energiegeladene Kind von Minecraft und Mario Odyssey. Ein bisschen Rätselei kommt bei den verschiedenen Materialien auch noch dazu.

Wobei der größte Spaß aber das Ausüben der reinen Zerstörungswut bleiben wird. Es fühlt sich einfach ultra-befriedigend an, die Umgebung mit Fäusten, Steinen und Dynamit zu zerdeppern. Bleibt nur die Frage, ob dieser Spaß das ganze Spiel tragen kann oder ob Donkey Kong: Bananza wie Mario Kart World wieder mehr auf Casual-Gamer ausgelegt ist, die mal kurz ein wenig Dampf ablassen wollen.

Fazit: Gelungener Start für Gelegenheitsspieler

Auch von hinten schön: die Switch 2. (© Fabian Strackerjan / GIGA)

Insgesamt wirkt es so, als ob Nintendo zum Launch den Fokus darauf hat, die Switch 2 als Konsole für den Zock-Spaß zwischendurch attraktiv zu machen. Das merkt man den Launch-Titeln Mario Kart World und Nintendo Switch 2 Welcome Tour deutlich an.

Anspruchsvollere Spiele wie Elden Ring, Metroid Prime Beyond, Hades II und The Duskbloods werden zwar auch ihren Weg auf die Konsole finden, aber momentan sind die Gelegenheitsspiele auf dem Thron. Das ist auch gar nicht so schlecht, um mit der neuen Konsole vertraut zu werden. Gerade Metroid Prime und Mario Party können Entwicklern eine Blaupause liefern, was technisch alles auf der neuen Konsole möglich ist.