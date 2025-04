Nintendo Switch 2: Welche SD-Karte wird benötigt?

Eines der wichtigsten Upgrades der Nintendo Switch 2 betrifft den erweiterbaren Speicher: So setzt Nintendos neue Hybrid-Konsole auf microSD-Express-Karten, um die Leistung und Geschwindigkeit zu maximieren. Doch was genau sind microSD-Express-Karten und warum sind sie für die Switch 2 unverzichtbar? In diesem Artikel erfahrt ihr alles Wissenswerte.

Warum microSD-Express-Karten?

Um die Assets und Texturen der verbesserten Grafik der Switch 2 schnell genug laden zu können, ist eine deutlich höhere Speichergeschwindigkeit nötig. Wer die 256 Gigabyte des internen Speichers erweitern möchte, muss deswegen auf microSD-Express-Karten setzen. Die Switch 2 unterstützt dabei Karten mit einer Speichergröße bis zu 2 Terabyte.

Die Express-Karten bieten im Vergleich zu herkömmlichen microSD-Karten (wie sie die Switch 1 zur Speichererweiterung verwendet hat) eine wesentlich höhere Datenübertragungsrate. Der verwendete PCIe-Standard (ca. 1 GB/s) hat dabei ungefähr doppelt so schnelle Übertragungsraten als der vorherige UHS-Standard (bis 624 MB/s). Das bedeutet kürzere Ladezeiten und flüssigeres Gameplay. Darüber hinaus sind die Karten in der Lage, größere Datenmengen schneller zu verarbeiten. Das ist besonders wichtig, da moderne Spiele immer größer werden und mehr Speicherplatz benötigen.

Woran erkennt man eine microSD-Express-Karte?

Um sicherzustellen, dass ihr die richtige Karte für eure Switch 2 kauft, solltet ihr auf einige wichtige Merkmale achten:

Aufschrift/Symbol : microSD-Express-Karten tragen die Aufschrift „Express“ oder haben ein „EX“-Symbol . Dies sind klare Hinweise darauf, dass die Karte den PCIe-Standard unterstützt. © Nintendo / Bearbeitung: GIGA

: microSD-Express-Karten tragen die oder haben ein . Dies sind klare Hinweise darauf, dass die Karte den PCIe-Standard unterstützt. Geschwindigkeitsklasse : Ebenso könnt ihr auf die Geschwindigkeitsklasse der Karte achten. MicroSD-Express-Karten können ebenfalls ein Symbol der jeweiligen E-Klasse (E150, E300, E450 oder E600) haben. © SD Association / Bearbeitung: GIGA

: Ebenso könnt ihr auf die Geschwindigkeitsklasse der Karte achten. MicroSD-Express-Karten können ebenfalls ein Symbol der jeweiligen E-Klasse (E150, E300, E450 oder E600) haben. Hersteller: Kauft eure microSD-Express-Karten von vertrauenswürdigen Herstellern, die für ihre Qualität bekannt sind. Marken wie beispielsweise SanDisk, Samsung oder Kingston bieten zuverlässige Produkte an.

Normale microSD-Karten mit Switch 2 verwenden?

Herkömmliche microSD-Karten werden von der Switch 2 nicht für den Download und das Abspielen von Spielen und anderer Software unterstützt. Wie Nintendo angibt, könnt ihr eure alte microSD-Karte aus der Switch 1 aber einlegen, um beispielsweise die Screenshots und Videos auf eure neue Konsole zu übertragen (Quelle: Nintendo)

