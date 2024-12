Wunschgutschein-Code verloren: Was tun?

Bei einem „Wunschgutschein“ handelt es sich um einen Code, den ihr online einlösen könnt, um dafür einen Gutschein für einen der teilnehmenden Partner zu erhalten. Was kann man tun, wenn man den Wunschgutschein-Code verloren hat?

Im Netz finden sich einige Beschwerden von Nutzern, die ihren Code versehentlich und unbewusst entsorgt haben.

Wunschgutschein: Code auf Karte entsorgt?

Wunschgutscheine, die man im Handel kaufen kann, setzen sich aus aus einem kleinen Plastikkarte und einer Grußkarte zusammen. Viele Beschenkte oder Schenkende beachten die Grußkarte nicht weiter, da sie davon ausgehen, dass alle wichtigen Daten auf der kleinen Wunschgutscheinkarte enthalten sind. Der Code zur Einlösung befindet sich aber auf der Rückseite des Umschlags beziehungsweise der Grußkarte.

Kann man das Guthaben zurückerhalten, wenn man den entsprechenden Code verloren hat? Eine Einlösung ist in dem Fall nicht mehr möglich. Mit etwas Glück hat man den Kassenbon noch, auf dem der Einlöse-Code ebenfalls abgedruckt sein könnte. Ist das nicht der Fall, hilft nichts, als sich an den Wunschgutschein-Support zu wenden.

Wunschgutschein-Code verloren: Bekommt man ihn wieder?

Habt ihr den Code für euren Wunschgutschein verloren, geht wie folgt vor:

Öffnet die Support-Seite des Anbieters. Zum Support. Wählt hier die Option „Sonstige Fragen zum Wunschgutschein“. Gebt anschließend eure Daten in das Kontaktformular ein. Im neuen Fenster schildert ihr euren Fall. Tragt dazu neben einer gültigen E-Mail-Adresse die Seriennummer des Wunschgutscheins ein. Diese findet ihr auf der kleinen Gutscheinkarte, die innerhalb des Umschlags lag. Formuliert euer Anliegen und wählt „Absenden“. Danach bearbeitet der Wunschgutschein-Support euer Problem und hat hoffentlich eine Lösung für euch.

Alternativ könnt ihr euch auch per E-Mail an hilfe@wunschgutschein.de wenden. Gebt auch hier die Seriennummer an, damit euch geholfen werden kann.

