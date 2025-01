Games-Releases 2025: Liste der Spiele und unsere Empfehlungen

Das Jahr 2025 hat begonnen und es gibt auch schon einige Spiele-Ankündigungen, auf die wir uns sehr freuen. Wir zeigen euch, welche Games-Releases im Jahr 2025 für uns wichtig sind und welche Spiele wir euch unbedingt ans Herz legen wollen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Darauf freuen wir uns im Januar 2025 am meisten!

Unser Redakteur Marco Tito Aronica ist sich bei Dynasty Warriors: Origins noch nicht ganz sicher, hat aber Hoffnung:

"Ich liebe Musou-Games, doch das „Drei Königreiche“-Setting von Dynasty Warriors Origins spricht mich nicht unbedingt an. Trotzdem freue ich mich auf die gewaltigen Schlachten, die dank einer neuen Grafik-Engine besser denn je aussehen. Vielleicht markiert dieses Spiel ja den Beginn weiterer Musou-Spiele – es gibt so viele passende Franchises da draußen!" Marco Tito Aronica

Anzeige

Dynasty Warriors: Origins erscheint am 17.1.2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Habt ihr ebenfalls Interesse? Dann schaut euch das Spiel bei Amazon an:

Unser stellvertretender Chefredakteur Micky Auer ist bekannterweise großer Fan und Kenner von JRPGs. Kein Wunder, dass er sich auf Tales of Graces f Remastered freut:

"Ich hab's schon auf der PS3 gefeiert und hätte gerade echt Bock, meinen Anime-Style-Itch mit einem klassischen Tales-Game zu besänftigen. Mal sehen, wie gut die Story und Charaktere heute noch funktionieren." Micky Auer

Anzeige

Tales of Graces f Remastered erscheint am 17.1.2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Wollt ihr mehr erfahren? Dann schaut euch das Spiel auf Amazon an:

Ich selbst freue mich schon auf The End of the Sun:

"Zugegeben, es sieht nicht sehr schön aus, aber als Fan von slawischer Geschichte, ihrer Mythen und Zauberei, zieht mich The End of the Sun einfach magisch an. Wenn ihr also nicht so viel Wert auf Optik, dafür aber auf Erfahrung und Erkundung legt, könnte das Spiel euch ebenfalls interessieren." Ewelina Walkenbach

The End of the Sun erscheint am 29.1.2025 für PC.

Die wichtigsten kommenden Releases des Jahres 2025

Nachfolgend findet ihr Tabellen, die euch einen Überblick über die wichtigsten Spiele-Releases des Jahres 2024 verschaffen. Wir ergänzen die Tabellen regelmäßig, sodass ihr keine Veröffentlichung verpasst.

Games-Releases im Januar 2025

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 7.1.2025 Ys Memoire: The Oath in Felghana JRPG PS4, PS5, Nintendo Switch, PC 16.1.2025 Assetto Corsa EVO Rennspiel, Simulation PC 16.1.2025 Donkey Kong Country Returns HD Jump'n'Run Nintendo Switch 17.1.2025 Dynasty Warriors: Origins Action PS5, Xbox Series X/S, PC 17.1.2025 Tales of Graces f Remastered JRPG PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 23.1.2025 Final Fantasy VII Rebirth JRPG PC 28.1.2025 Eternal Strands Action, Adventure PS5, Xbox Series X/S, PC 28.1.2025 The Stone of Madness Strategie, Stealth PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC 29.1.2025 Robots at Midnight Action, Rollenspiel Xbox Series X/S, PC 29.1.2025 The End of the Sun Exploration-Adventure PC 30.1.2025 Sniper Elite: Resistance Third-Person-Shooter PS5, Xbox Series X/S, PC 30.1.2025 Spider-Man 2 Action, Adventure PC

Anzeige

Games-Releases im Februar 2025

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 4.2.2025 Kingdom Come: Deliverance 2 Action, Rollenspiel PS5, Xbox Series X/S, PC 11.2.2025 Civilization 7 Strategie PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 14.2.2025 Assassin's Creed: Shadows Action, Adventure PS5, Xbox Series X/S, PC 14.2.2025 The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 JRPG PS4, PS5, Nintendo Switch, PC 14.2.2025 Tomb Raider 4-6 Remastered Action, Adventure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 18.2.2025 Avowed Action, Rollenspiel Xbox Series X/S, PC 18.2.2025 Lost Records: Bloom & Rage Adventure PS5, Xbox Series X/S, PC 28.2.2025 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Action, Adventure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 28.2.2025 Monster Hunter Wilds Action, Adventure PS5, Xbox Series X/S, PC

Anzeige

Games-Releases im März 2025

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 4.3.2025 Two Point Museum Strategie, Simulation PS5, Xbox Series X/S, PC 6.3.2025 Split Fiction Action, Adventure PS5, Xbox Series X/S, PC 25.3.2025 Tales of the Shire Action, Adventure PS5, Xbox Series X/S, PC 27.3.2025 Atomfall Survival, Action PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 27.3.2025 The First Berserker: Khazan Action, Rollenspiel PS5, Xbox Series X/S, PC

Games-Releases im April 2025

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 3.4.2025 The Last of Us: Part 2 Remastered Action, Adventure PC 17.4.2025 Mandragora Action, Rollenspiel (Side-Scroller) PS5, Xbox Series X/S, PC 24.4.2025 Tempest Rising Strategie PC

Verschobene Releases und Spiele ohne genaues VÖ-Datum