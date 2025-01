Abbuchung von Xsolla: Was ist das?

Auf dem Kontoauszug oder in der Kreditkartenübersicht findet man alle Ausgaben. Manchmal tauchen dort unbekannte Einträge auf. So stößt ihr möglicherweise auf eine Abbuchung im Namen von „Xsolla“ und wisst nicht, was dahinter steckt.

Abbuchungen von Xsolla treten sowohl per Lastschrift und auf der Kreditkarte sowie bei PayPal auf. Was verbirgt sich hinter dem Anbieter?

Das steckt hinter Xsolla Berlin GmbH

Xsolla ist ein Bezahldienstleister. Das heißt, man kauft nicht direkt dort etwas ein. Stattdessen wurde anderer Stelle etwas online bestellt oder gebucht. Xsolla ist für die Abwicklung der Zahlung zwischen dem Käufer und dem jeweiligen Online-Service zuständig. Der Anbieter arbeitet vor allem mit Online-Gaming-Plattformen zusammen. Wurde etwas von Xsolla abgebucht, können unter anderem Zahlungen folgender Plattformen und Services dahinter stecken:

Roblox

Twitch

Valve

Ubisoft

Epic Games

Stellt ihr fest, dass ein Betrag abgezogen wurde, überlegt also, ob ihr in der jüngeren Vergangenheit irgendein Spiel auf einer Online-Plattform gekauft habt. Auch Zahlungen für In-Game-Items für Free2Play-Spiele werden über Xsolla abgewickelt. Erinnert ihr euch an keinen Kauf, kann auch die reguläre Zahlung für ein abgeschlossenes Abonnement darüber gebucht werden.

Geld von Xsolla zurückholen

Habt ihr gar keine Ahnung, was hinter der unbekannten Zahlung steckt und seid nicht auf Gaming-Plattformen aktiv, wurde euer Zahlungsmittel möglicherweise von Dritten benutzt. Manchmal kommt es vor, dass Kinder versehentlich App-Käufe auf Smartphones von Eltern tätigen (So kann man In-App-Käufe deaktivieren). Versucht also herauszufinden. ob etwas ohne euer Wissen in Spiele-Apps gekauft wurde. Habt ihr keine Kinder oder ist euer Nachwuchs unschuldig, wurden eure Bezahldaten vermutlich von Fremden genutzt. Hier solltet ihr schnell handeln:

Zur Absicherung könnt ihr euch auch an den Support von Xsolla wendet. Nutzt dafür zum Beispiel das Formular: Zum Kontakt-Formular.

Vor allem bei höheren Beträgen oder immer wiederkehrenden Abbuchungen solltet ihr zudem die Polizei kontaktieren und über eine Anzeige nachdenken. An anderer Stelle helfen wir euch, wenn Geld von Rumbo, Nexi Germany GmbH oder Stichting Pay.nl von eurem Konto abgezogen wurde.

