PayPal-Kunden frustriert: Massive Probleme bei Zahlungen

Einige Nutzer berichten derzeit von Problemen beim kontaktlosen Bezahlen über Google Wallet mit einem verknüpften PayPal-Konto. Trotz vermeintlich erfolgreicher Transaktionen wird die Zahlung an den Terminals abgelehnt – und die Kunden stehen ohne Lösung da.

PayPal: Zahlungen mit Google Wallet sorgen für Ärger

Wer seine Smartwatch oder sein Smartphone zum kontaktlosen Bezahlen verwendet, erlebt derzeit an der Kasse immer wieder Abbrüche, wenn PayPal in Google Wallet hinterlegt ist. Die Geräte selbst zeigen die Zahlung zwar als erfolgreich an, das Terminal meldet jedoch eine Ablehnung. Betroffene Kunden sind also gezwungen, auf alternative Zahlungsmittel auszuweichen.

Die Kombination von Google Wallet und PayPal ist vor allem bei Kunden beliebt, deren Hausbank Google Wallet nicht direkt unterstützt. Insbesondere Sparkassenkunden nutzen diese Möglichkeit. Warum es zu den Fehlermeldungen kommt, ist noch unklar. Weder Google noch PayPal haben bisher eine Erklärung oder Lösung für das Problem geliefert (Quelle: heise online).

Auch ein erneutes Hinzufügen des PayPal-Kontos zur Google Wallet hilft nicht, wie verärgerte Nutzer berichten. Angesichts der weiten Verbreitung dieser Bezahlmethode dürfte der Fehler viele Menschen betreffen, die sich nun mit anderen Zahlungsmitteln behelfen müssen. Auch eine bestimmte Variante des PayPal-Kontos ist anscheinend nicht die Ursache, da wohl alle Kontoarten betroffen sind.

PayPal-Probleme: Nutzer ohne Möglichkeiten

Bis das Problem behoben ist, bleibt den Nutzern nichts anderes übrig, als alternativ eine Kredit- oder Debitkarte zu hinterlegen oder ganz auf herkömmliche Bankkarten im Plastikformat zurückzugreifen. Es kann sich derzeit auch lohnen, die Apps von Google Wallet und PayPal im Auge zu behalten und auf Updates zu überprüfen.

