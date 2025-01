Versteckt in Google Maps: So findet ihr noch schneller ans Ziel

Google Maps bietet eine weniger bekannte, aber äußerst nützliche Funktion: Indoor-Karten. Detaillierte Gebäudepläne erleichtern die Orientierung in Flughäfen, Einkaufszentren oder Museen – allerdings sind sie etwas versteckt.

Google Indoor Maps: Präzise Navigation in Gebäuden

Schon seit 2012 sind sie in Deutschland verfügbar, doch so mancher Nutzer von Google Maps dürfte noch nie von ihnen gehört haben. Dabei helfen Indoor-Karten dabei, sich in großen Gebäuden besser zurechtzufinden und schneller ans Ziel zu kommen.

Um die Indoor-Karten aufzurufen, zoomen Nutzer einfach etwas stärker als gewöhnlich in die jeweilige Karte hinein. Erst dann ändert sich die Kartenansicht und zeigt das Innere des Gebäudes. Am linken oder unteren Bildschirmrand erscheinen zusätzlich Etagenanzeigen, mit denen sich die verschiedenen Ebenen eines Gebäudes erkunden lassen. Einzelne Bereiche wie Shops, Toiletten oder Flughafen-Gates werden durch Antippen noch einmal hervorgehoben und bieten oft weitere Informationen.

In Deutschland gibt es Indoor-Karten unter anderem an den Flughäfen Frankfurt, München und Köln-Bonn, im Deutschen Museum in München oder im Kaufhaus des Westens in Berlin (Quelle: Google). Gelb umrandete Gebäude auf der Karte zeigen an, dass Gebäudekarten verfügbar sind.

Die Karten machen auch die Suche nach Orientierungsschildern überflüssig. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln kann die Funktion ebenfalls hilfreich sein, um schnell den richtigen Bahnsteig oder die richtige Haltestelle zu finden.

Mit Indoor Live View geht Google sogar noch einen Schritt weiter:

Apple Maps: Look Inside als Alternative

Apple bietet mit Look Inside eine sehr ähnliche Möglichkeit, sich in Gebäuden zu orientieren. Diese Funktion ist vor allem in Flughäfen und Einkaufszentren verfügbar. Im Vergleich zu Google Maps ist das Angebot jedoch eingeschränkter, sowohl was die Verfügbarkeit als auch die Detailtiefe der Karten betrifft.

Noch mehr Tipps und Tricks zu Google Maps seht ihr im Video:

