Gmail rüstet auf: So haben Spam und Betrug kein Chance mehr

Die Weihnachtszeit ist Hochsaison für Betrüger. Gmail reagiert deshalb mit neuen Technologien, um Spam und Phishing-Mails noch effektiver abzuwehren. Nutzer sollen so deutlich weniger gefährliche Nachrichten in ihrem Postfach vorfinden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gmail: Neue KI blockiert Spam und Betrüger

Googles E-Mail-Dienst hat nach eigenen Angaben massiv in den Schutz vor Spam und Betrug investiert. Neu eingeführte Sicherheitsfunktionen sollen in der Lage sein, 99,9 Prozent aller unerwünschten Nachrichten zu blockieren. Im Mittelpunkt steht dabei ein neues Sprachmodell, das speziell auf die Erkennung von Spam, Phishing und Malware trainiert wurde. Es analysiere Nachrichten schneller und zuverlässiger als bisherige Systeme, heißt es.

Anzeige

Zusätzlich hat Google ein weiteres KI-System integriert, das eingehende Nachrichten in Echtzeit überprüft. Dieses Modell kombiniert verschiedene Bedrohungssignale und leitet direkt die passenden Schutzmaßnahmen ein. Das Ergebnis: Deutlich weniger gefährliche E-Mails erreichen die Postfächer der Nutzer – in der Vorweihnachtszeit wurde ein Rückgang um 35 Prozent registriert (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Die neuen Sicherheitsmaßnahmen sind laut Google notwendig, da die Betrüger ihre Methoden ständig anpassen. Besonders häufig setzen sie derzeit auf gefälschte Rechnungen, um Nutzer zur Zahlung aufzufordern. Auch werden vermehrt prominente Namen und Marken verwendet, um vermeintliches Vertrauen zu schaffen. Eine weitere Taktik sind Erpressungsversuche, bei denen persönliche Daten oder Adressen in E-Mails verwendet werden, um Druck auszuüben.

Anzeige

Gmail: Nutzer sollten wachsam sein

Trotz KI und Sprachmodellen weist Google darauf hin, dass die Wachsamkeit der Nutzer entscheidend bleibt. Diese sollten E-Mails immer kritisch prüfen, insbesondere wenn sie Zeitdruck erzeugen oder sensible Daten abfragen. Wer aufmerksam bleibt, kann das Risiko minimieren und Betrügern das Leben schwer machen.

Spam gibt es leider auch am Telefon – so schützt ihr euch:

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.