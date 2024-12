Google verbessert Smartphone-Kameras mit Android 16 an entscheidender Stelle

Google wird mit Android 16 einige Verbesserungen vornehmen. Eine Neuerung könnte alle freuen, die gerne mit ihrem Smartphone fotografieren. Durch eine neue Schnittstelle soll das Fotografieren in schwierigen Lichtbedingungen automatisch viel besser werden.

Android 16 verbessert Nachtaufnahmen

Google integriert in Android 16 eine wegweisende Funktion für bessere Nachtaufnahmen in Apps. Die neue „Night Mode Indicator API“ ermöglicht es Apps wie Instagram und Snapchat, automatisch den Nachtmodus zu aktivieren – und das direkt in der jeweiligen App. Um anständige Nachtaufnahmen für solche Apps zu machen, müsst ihr also nicht mehr in eure dedizierte Kamera-App wechseln und das Bild dann über Umwege hochladen.

Die größte Herausforderung beim Fotografieren mit Social-Media-Apps waren bisher die oft mangelhaften Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit der neuen Funktion in Android 16 gehört dieses Problem bald der Vergangenheit an. Die Technologie erkennt automatisch schwache Lichtverhältnisse und optimiert die Kameraeinstellungen entsprechend. Ein dezentes Mondsymbol soll euch dabei signalisieren, wann der Nachtmodus verfügbar ist.

Die Technologie dahinter ist keine reine Zukunftsmusik mehr. Ausgewählte Top-Smartphones wie das Google Pixel 6 und neuer sowie das Samsung Galaxy S24 Ultra nutzen die Funktion bereits in Instagram. Die Ergebnisse überzeugen durch bessere Belichtung und deutlich mehr Details in den Aufnahmen. Der Unterschied wird mit beeindruckenden Vergleichsbildern gezeigt, die keinen Zweifel an der Effektivität der Technologie aufkommen lassen.

Für alle Smartphones mit Android 16

Die „Night Mode Indicator API“ wird Teil des „Camera Extensions Frameworks“ von Android 16. Dies ermöglicht Entwicklern einen einfachen Zugriff auf gerätespezifische Kamerafunktionen wie Bokeh-Effekte oder Gesichtsretusche. Dadurch können Social-Media-Apps wie Instagram, Snapchat und Co. die bestmögliche Bildqualität aus der jeweiligen Smartphone-Hardware herausholen. Und das unabhängig vom verwendeten Gerät.

Habt ihr zukünftig also ein Android-16-Smartphone und die App nutzt das Potenzial voll aus, werden eure Bilder in den Apps automatisch viel besser.

Viele warten hingegen noch auf Android 15:

