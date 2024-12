Android 16 erhält eine weitere Google-App, die ihr nicht löschen könnt

Google will seine Notiz-App Keep mehr in den Fokus rücken und integriert sie fest in das kommende Android-16-Betriebssystem. Die bisher optionale App soll künftig als System-App vorinstalliert sein und lässt sich dann nicht mehr deinstallieren. Dahinter könnte ein interessanter Plan stecken.

Google Keep wird unter Android 16 zur System-App

Die Integration von Google Keep als System-App in der neuesten Developer Preview 2 von Android 16 markiert eine interessante Entwicklung. Damit steigt die Notiz-Anwendung in die Liga der essenziellen Android-Dienste wie Telefon, Kontakte und Google Play Store auf. Nutzer werden Keep nach dem Update auf Android 16 nicht mehr ohne weiteres vom Gerät entfernen können (Quelle: 9to5Google). Nur per Root-Zugriff würde das noch gehen.

Nach Jahren der Vernachlässigung würde Keep wieder mehr Aufmerksamkeit von Google erhalten. Erst im April wurde die Integration mit Google Tasks umgesetzt. Die nun erfolgte Einstufung als System-App lässt vermuten, dass Google weitreichendere Pläne für Keep hat. Möglich wäre eine tiefere Verzahnung mit anderen Android-Kernfunktionen, die dann wiederum über KI wie Gemini gesteuert werden kann.

Viele Details sind noch offen

Auch wenn Google die Gründe für diesen Schritt bisher nicht offiziell kommentiert hat, deutet die Entwicklung auf einen strategischen Ausbau der Notiz-Funktionalität in Android hin. Keep könnte damit eine deutlich zentralere Rolle im mobilen Betriebssystem einnehmen als bisher.

Zukünftig könnten der Funktionsumfang und die Bedienung dadurch deutlich ausgebaut werden. Die von Google in den letzten Jahren vernachlässigte App könnte dadurch einen zweiten Frühling erleben und anderen Notiz-Apps ordentlich Konkurrenz machen. Am Ende muss man wie immer abwarten. Google lässt Vorhaben nämlich gerne auch wieder fallen. Wir werden die Entwicklung beobachten.

Android 16 ist zwar nicht mehr weit weg, doch viele warten noch auf Android 15:

