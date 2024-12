Android 15 sicherer: Samsung hört auf Galaxy-Nutzer

Samsung-Smartphones könnten bald eine wirklich praktische Funktion bekommen: Einzelne Apps sperren, ohne sie in den Secure Folder verschieben zu müssen. In China funktioniert das bereits, hierzulande könnte es mit One UI 7.0 kommen.

Samsung-Handys: Apps einfacher sperren

Derzeit gibt es für Samsung-Nutzer nur eine Lösung, um Apps vor neugierigen Blicken zu schützen: ab in den sicheren Ordner damit! Das funktioniert, hat aber auch seine Tücken. Apps und Inhalte im Secure Folder sind komplett von den anderen Daten auf dem Smartphone abgeschottet.

In China ist Samsung bereits einen Schritt weiter. Dort kann man Apps direkt über One UI sperren, ohne sie in den Secure Folder legen zu müssen. Das erleichtert den Alltag – egal, ob es um sensible Daten, gemeinsam genutzte Geräte oder den Schutz vor neugierigen Kinderfingern geht.

Die gute Nachricht: Samsung hat die Idee nun auch für den Rest der Welt zumindest auf dem Radar. Ein Mitglied des One-UI-Beta-Teams hat im offiziellen Forum des Herstellers bestätigt, dass Samsung den Vorschlag derzeit prüft. Sollte die Funktion in Samsungs Designkonzept passen, könnte sie es tatsächlich in die finale Version von One UI 7.0 schaffen (Quelle: Samsung Community).

Secure Folder: Samsungs Tresor für Apps und Daten

Der Secure Folder auf Samsung-Smartphones ist wie ein digitales Schließfach. Hier lassen sich Apps, Dateien, Bilder und mehr komplett vom Rest des Gerätes abschotten. Der Zugriff wird durch eine zusätzliche Verifizierung gesichert – zum Beispiel per PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.

Alles im Secure Folder bleibt privat und ist vor unbefugtem Zugriff geschützt. Selbst wenn jemand das Handy entsperrt, bleiben die Inhalte im Secure Folder unsichtbar, bis er geöffnet wird.

Nicht nur für Samsung-Handys: Das hat sich mit Android 15 alles geändert.

