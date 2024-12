Ältere Samsung-Handys kämpfen nach großem Software-Update mit Problemen

Samsung verteilt für alle Smartphones sehr viele Software-Updates. Es kann vorkommen, dass hier und da auch Probleme auftreten. Genau das ist bei einigen Besitzern der älteren Galaxy-S22-Modelle nach dem Update auf One UI 6.1 der Fall. Es ist nicht das erste Mal, dass genau diese Smartphone-Generation mit Problemen zu kämpfen hat.

Samsung Galaxy S22 kämpft mit Problemen nach Software-Update

Das neueste Update auf One UI 6.1 entwickelt sich für Galaxy-S22-Besitzer zum Albtraum. Einige Nutzerinnen und Nutzer berichten nach der Installation des großen Software-Updates von massiven Performance-Problemen bis hin zu kompletten Systemabstürzen. Die meisten betroffenen Geräte fallen bereits nicht mehr unter die Garantie – und Samsung schweigt bisher zu den Problemen.

Was eigentlich neue KI-Funktionen und Verbesserungen bringen sollte, sorgt bei einigen Galaxy-S22-Besitzern so für Frust. Nach der Installation des One-UI-6.1-Updates im September 2024 häufen sich die Beschwerden über schwerwiegende technische Probleme. Es wird von ständigen Neustarts, eingefrorenen Bildschirmen und Geräten, die teilweise in einer Boot-Schleife gefangen sind, berichtet. Betroffen sind das Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra.

In den Samsung-Service-Centern erhalten betroffene Kunden eine überraschende Diagnose. Angeblich sei die Hauptplatine defekt und müsse ausgetauscht werden. Da die meisten Galaxy S22 Geräte mittlerweile älter als 24 Monate sind, bedeutet das nichts Gutes. Die Reparaturkosten müssen die Nutzer selbst tragen. Dabei könnte das Software-Update für die Probleme verantwortlich sein (Quelle: SamMobile).

Nicht das erste Problem der Galaxy-S22-Serie

Es ist nicht das erste Mal, dass Updates der One-UI-6.1-Serie Probleme verursachen. Bereits Anfang des Jahres musste Samsung ein Update für die S22-Reihe nachbessern. Samsung müsste jetzt herausfinden, wo das Problem genau liegt.

Wer Android 15 und One UI 7 haben möchte, muss One UI 6.1 installieren. Was sich ändert, zeigen wir euch im Video:

