Samsung rüstet das Galaxy S25 an entscheidender Stelle auf

Samsung wird seine neue Smartphone-Generation der S-Klasse schon bald vorstellen. Wenige Wochen vor dem Unpacked-Event tauchen immer mehr Informationen zur Ausstattung der Galaxy-S25-Modelle auf. Dieses Mal gibt es gute Nachrichten für alle, die sich das Basismodell kaufen wollen.

Samsung spendiert Galaxy S25 mehr RAM

Wer sich ein neues Galaxy-S-Smartphone in der günstigsten Konfiguration gekauft hat, hat von Samsung bisher 8 GB RAM bekommen. Genau so viel Arbeitsspeicher gibt es auch in viel günstigeren A-Klasse-Handys. Mit dem Galaxy S25 endet der Sparkurs wohl für immer. Laut SamMobile soll das Basis-Galaxy-S25 endlich auch 12 GB RAM erhalten.

Das kleine Upgrade ist wichtig, damit die immer mächtiger werdenden KI-Funktionen auch in Zukunft anständig laufen. Immerhin wird es für das Galaxy S25 auch sieben Jahre lang neue Android-Versionen und Features geben. Entsprechend ist es wichtig, dass genug Arbeitsspeicher dafür vorhanden ist, damit es nicht so bald zu Einschränkungen kommt.

Das Upgrade für das günstigste Galaxy S25 beschränkt sich aber wohl wirklich nur auf den Arbeitsspeicher. Samsung wird mit großer Wahrscheinlichkeit in der kleinsten Konfiguration weiterhin 128 GB internen Speicher verbauen. Dieser dürfte wieder langsamer arbeiten als die größeren Speichervarianten. Wenn Samsung zum Marktstart aber wieder eine Verdoppelung des Speichers zum gleichen Preis anbietet, wird das am Ende aber nur halb so schlimm sein.

Samsung-Event im Januar 2025

Offiziell hat Samsung das nächste Unpacked-Event 2025 für die Galaxy-S25-Modelle noch nicht angekündigt, doch es gab bereits mehrere Leaks, die den 22. Januar 2025 bestätigen. Spätestens dann erfahrt ihr, ob sich die ganzen Gerüchte der letzten Wochen und Monate bestätigen.

Das Samsung-Event wird auch der Startschuss für das Update auf Android 15 und One UI 7 sein. Was euch da erwartet, könnt ihr im Video anschauen:

