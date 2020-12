Diese App darf spätestens jetzt auf keinem Smartphone mehr fehlen: Die Deutsche Post DHL Gruppe hat die App „DHL Paket“ stark überarbeitet und integriert darin nun eine ziemlich nützliche Funktion, auf die man bisher über einen Umweg zugreifen musste.

„Post & DHL“: Neue Smartphone-App bietet Brief- und Paketversand

„Neuer Name, neues Logo und neue Funktionen – aus DHL Paket wird Post & DHL!“, schreiben die Entwickler der neuen DHL-Post-App im App Store. Und tatsächlich: Im Bereich Versenden steht dem Nutzer eine neue Funktion zur Verfügung. Ab sofort lassen sich mit der App nämlich auch Briefmarken kaufen. Bislang funktionierte das „Handyporto“ per SMS oder über die Post-mobil-App. Das Prinzip bleibt bestehen: Man erhält nach Bezahlung einen Zahlencode, den man direkt auf den Brief oder die Postkarte schreibt.

Die App lässt sich außerdem zur Sendungsverfolgung einsetzen und erleichtert die Eingabe der Tracking-Nummer eines Pakets durch einen Barcode-Scanner. Bis zu zehn (bei registrierten Nutzern sogar 100) Sendungen lassen sich in der App speichern – übrigens auch Einschreiben oder Prio-Briefe. Seit Kurzem gibt es in der App auch ein Live-Tracking, bei dem man den Position des Zustellers auf einer Karte verfolgen kann. DHL versorgt Kunden dabei auch mit einem geschätzten Zeitfenster für die Zustellung. Sowohl registrierte als auch nicht registrierte User können Lieferoptionen in der App einstellen, erklärt DHL in der App-Store-Beschreibung.

App hilft beim Versenden

Mit einer Reihe von nützlichen Features unterstützt die App Nutzer beim Versand von Paketen und Briefen: Ein „Portoberater“ hilft dem Anwender, die Portokosten für seine Sendung richtig zu berechnen. Online bezahlen kann man dieses (auch für Postkarten, Standardbriefe, Kompaktbriefe und Großbriefe) per PayPal, Kreditkarte oder per Lastschrift.

Für Sendungen, die an Packstationen gehen, erhält man in der App direkt einen Abholcode und erfährt, an welcher Station man das jeweilige Paket abholen kann.