Deinfach: Wie funktioniert die Packstation-Alternative?

Neben den gelben Packstationen baut DHL nun auch weiße „Deinfach“-Abholorte auf. Dort sollen nicht nur DHL-Pakete, sondern Sendungen anderer Anbieter abgeholt werden können. Wie funktioniert das und wie kann man seine Sendungen dorthin liefern lassen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Deinfach: Standorte und wie es funktioniert

Neben der Abholung ist darüber auch der Versand von Retouren möglich. Die ersten Deinfach-Stationen werden ab 11. Februar in Berlin, Köln und Bonn aufgebaut, bis Ende des Jahres sollen die Packstationen aber tausendfach in Deutschland stehen (Quelle: Deinfach). Hier könnt ihr alle Standorte der Deinfach-Stationen in Deutschland sehen:

Im Unterschied zu den gelben Packstationen sollen dort nicht nur DHL-Sendungen abgegeben und abgeholt werden können, sondern auch Pakete anderer Anbieter. Zum Start ist jedoch nur UPS als weiterer Versanddienst dabei, andere Unternehmen wie Hermes oder DPD nicht. Das sagt der Deinfach-Geschäftsführer zu dem neuen Angebot (Quelle: Deinfach.de):

„Unsere Deinfach-Automaten sind eine innovative Lösung, die Verbraucher:innen erstmalig für Pakete von DHL und weiteren Paketdiensten und Händlern nutzen können. Unser Ziel ist es, den Versand und Empfang von Sendungen so einfach wie möglich zu gestalten.“ Deinfach-Geschäftsführer Lukas Beckedorff

Anzeige

Die Paketboxen für mehrere Unternehmen sollen zum einen Fahrten von Paketdienstleistern in Städten verringern und somit das Klima schützen, zum anderen Kunden eine zusätzliche Option zur Abholung bieten, ohne zu Nachbarn oder Abholstationen mit begrenzten Öffnungszeiten laufen zu müssen.

Anzeige

"Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher wollen ihre Pakete gut erreichbar rund um die Uhr abholen und versenden. Das reduziert den Verkehr, weil Paketdienstleister effizienter ausliefern und Pakete abholen können, und die Klimabilanz der Zustellung verbessert sich." Deinfach-Geschäftsführer Lukas Beckedorff

Wie funktioniert die DHL Packstation?

Wie kann man Pakete bei Deinfach abholen?

Wie die DHL-Packstationen sollen auch die Deinfach-Container rund um die Uhr einsatzbereit sein. Für die Abholung benötigt man keine eigene „Deinfach“-App. Man muss sich auch nicht gesondert für Deinfach registrieren. Stattdessen nutzt man die App des jeweiligen Versandunternehmens. Bei DHL-Paketen benötigt man also wie bei der Packstation die „Post & DHL“-App. Liegt ein Paket zur Abholung bereit, wird man über der die App des jeweiligen Dienstes oder per E-Mail informiert.

Deinfach geht es aus dem Angebot von Onestopbox hervor (Quelle: ZDF) und soll ab Februar 2025 ausgebaut werden. Mit Myflexbox gibt es in Deutschland bereits einen weiteren Anbieter, der Sendungen verschiedener Paketunternehmen lagert. Dazu gehören GLS, UPS, Fedex und DPD (mehr zum Anbieter).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.