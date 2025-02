Fast geschenkt: VPN-Dienste im Februar um bis zu 86 % reduziert

Falls ihr an einem VPN-Dienst interessiert seid und auf ein günstiges Angebot wartet, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, zuzuschlagen. Namhafte Anbieter wie NordVPN, PureVPN, CyberGhost VPN und weitere haben im Februar ihre Aktionen neu aufgelegt. Wir haben die besten Deals für euch zusammengestellt.

VPN-Deals: Die besten Angebote im Februar 2025

VPN-Dienste: Was bringen euch die Anonymisierungstools?

Mit der Nutzung eines VPN-Dienstes erhöht ihr eure Sicherheit und Anonymität beim Surfen im Netz unter anderem, indem ihr mit einer anderen IP-Adresse und verschlüsseltem Datenverkehr unterwegs seid. So könnt ihr euch sicher in öffentliche WLAN-Hotspots einloggen und Unternehmen an der Protokollierung eures Surfverhaltens hindern. Weiterhin ermöglicht es euch die Nutzung eines VPN-Dienstes, Geoblocking zu umgehen, beispielsweise um auf für deutsche IP-Adressen gesperrte Inhalte zuzugreifen oder Videos aus eurer Netflix-Bibliothek anzusehen, auch wenn ihr euch gerade im Ausland aufhaltet.

