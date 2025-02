Amazon-Knaller: Harter Prime-Film mit Star-Wars-Star führt Streaming-Charts an

The Order - Trailer Englisch

Mit The Order hat Amazon einen neuen Knaller ins Programm von Prime Video aufgenommen. Der Thriller mit Jude Law begeistert Kritiker und Publikum gleichermaßen. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen.

Update vom 10. Februar 2025: Der harte Amzon-Prime-Thriller The Order führt nicht nur die hauseigenen Charts an, sondern steht auch in den deutschen Streaming-Charts ganz oben. Disney und Netflix müssen sich indessen mit den hinteren Plätzen begnügen (Quelle: JustWatch).

Ursprünglicher Artikel vom 06. Februar 2025:

Ab sofort bei Amazon Prime: The Order

Es kommt nicht oft vor, dass Presse und Zuschauer einen Film gleichermaßen feiern – im letzten Jahr war das zum Beispiel beim Netflix-Hit Rebel Ridge der Fall. Nun hat Streaming-Rivale Amazon mit The Order ebenfalls einen Volltreffer gelandet. Der Thriller mit Jude Law steht ab sofort auf Prime Video zur Verfügung.

The Order ist ein klassischer Thriller. Jude Law muss als gealterter FBI-Agent eine terroristische Verschwörung verhindern. Tönt also nach dem perfekten Film für Fans von Kult-Serie 24 oder Netflix-Hit The Night Agent. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer zum Film eingebunden.

Das sagt die Presse zum neuen Amazon-Hit

Der Amazon-Prime-Film lief erst im Dezember in den US-Kinos und konnte dort bereits Kritiker und Publikum für sich gewinnen. So sind 92 Prozent aller Pressestimmen positiv – siehe Rotten Tomatoes. Der Filmkritiker Bilge Ebri schreibt zum Beispiel in seinem Review:

Justin Kurzels The Order ist ein fesselnder, wunderschön gedrehter und beeindruckend gespielter Krimi, wie wir ihn nicht mehr oft auf unseren Leinwänden sehen. (Quelle: New York Magazine

Die Zuschauer sind ebenfalls begeistert und loben überwiegend die Performance von Jude Law, der erst vor Kurzem in der Star-Wars-Serie Skeleton Crew glänzen konnte und jetzt direkt den nächsten Streaming-Hit anführt.

Besonders interessant ist The Order aber vor allem für True-Crime-Fans. Der Film basiert nämlich auf wahren Ereignissen, die wiederum 1989 als Buch mit dem Titel The Silent Brotherhood zusammengefasst wurden.

Wer abseits von Krimis auch ein Herz für Horrorfilme hat, der wird auf Amazon Prime Video übrigens gleich doppelt fündig. Der Streaming-Anbieter hat parallel den beliebten Spinnen-Horrorfilm Sting ins Programm aufgenommen.

