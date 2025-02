Sexy Geralt auf Amazon: So habt ihr den Hexer noch nie gesehen

The Witcher 4 ist bei CD Projekt Red in der Mache, womit wieder mehr Augen auf das Fantasy-Universum gerichtet sind. Eine Statue auf Amazon wählt allerdings eine etwas andere Darstellung für Hexer Geralt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

The Witcher: Geralt mal anders

Ihr müsst wirklich alles zu The Witcher 3 besitzen oder wollt einfach nur ein witziges Produkt zum Fantasy-RPG sehen? Dann schaut euch jetzt die Kotobukiya-Statue von Hexer Geralt auf Amazon an. Die 22,9 cm hohe Figur zeigt den Monsterjäger mit Hand am Silberschwert und kurz davor Igni zu wirken – doch Moment mal: Geralt sieht irgendwie anders aus als sonst.

Anzeige

Laut Amazon-Beschreibung hat der Hexer eine „unerwartete Umgestaltung in eine schöne weibliche Form“ erhalten. Das spiegelt sich vor allem in Geralts Gesicht wider und auch in der Hexerrüstung, bei der Schutz nicht mehr die oberste Priorität zu haben scheint (auf Amazon ansehen).

So sieht die Geralt-Figur auf Amazon aus. (© Kotobukiya)

Anzeige

Kotobukiya The Witcher Geralt Bishoujo Statue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.02.2025 10:03 Uhr

Ciri-Figur ist sogar noch teurer

Die Geralt-Statue kostet auf Amazon stolze 185 Euro. Der hohe Preis kommt zum Teil auch daher, dass sie aus Japan importiert werden muss. Dafür wurde Geralts Ausrüstung aber auch ziemlich detailliert nachgebildet. Sogar der Haken für abgeschlagene Monsterköpfe ist da.

Anzeige

Um die Sammlung zu vervollständigen, bietet der gleiche Hersteller auch eine Figur von Ciri an. Die fällt mit 215 Euro sogar noch teuer aus (auf Amazon ansehen).

Die Ciri-Figur passt gut zu Geralt. (© Kotobukiya)

Kotobukiya Der Hexer: Ciri Bishoujo Statue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.02.2025 09:00 Uhr

Ciri wird Heldin von The Witcher 4

CD Projekt Red hat inzwischen The Witcher 4 enthüllt, in dem Ciri nicht nur die Protagonistin, sondern sogar ein waschechter Hexer ist. Doug Cockle, die englische Stimme von Geralt, ist von dieser Änderung begeistert. Einen Release-Termin für das Fantasy-Rollenspiel gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Schaut euch hier den Trailer für The Witcher 4 an:

The Witcher 4: Erster Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.