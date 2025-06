Gratis für Prime-Kunden: Mit brandneuer Action-Komödie hat Amazon einen Volltreffer gelandet

Auf der Suche nach guter Unterhaltung? Der neue Prime-Film Deep Cover ist eine echte Streaming-Überraschung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Deep Cover erobert die Amazon-Prime-Charts

Wer Prime-Kunde ist und rasante Action-Komödien mag, der muss sich Deep Cover auf Amazon Prime Video näher ansehen. Der neue Film steht seit dem 12. Juni allen Prime-Nutzern ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung und hat sich blitzschnell zu einem Geheimtipp für Filmfans entwickelt.

In der harten Komödie werden drei Komiker (darunter Bryce Dallas Howard und Orlando Bloom) damit beauftragt, die Londoner Unterwelt zu infiltrieren. Dabei setzen sie vor allem auf ihre Improvisationskünste und geben sich als waschechte Gangster aus. Für einen ersten Eindruck vom Irrsinn haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

Anzeige

Wer noch kein Prime-Kunde ist, der kann das direkt bei Amazon ändern. Für Neukunden sind die ersten 30 Tage kostenlos. Im Anschluss könnt ihr auch zahlreiche Klassiker gratis im Abo schauen – dazu gehört ein genialer Oscar-Hit.

Die Presse liebt den Humor von Deep Cover

Bei der internationalen Presse kommt Deep Cover herausragend gut an. Tatsächlich sind aktuell 95 Prozent aller Reviews positiv, was bei einer Komödie mit R-Rating nicht selbstverständlich ist. Selbst die harschen Kritiken loben den Unterhaltungswert des Films. So schreibt der Hollywood Reporter in seinem Fazit:

Der Film nähert sich seinen Action-Tropen mit einem effektiven Sinn für Absurdität, aber es ist das kinetische Engagement der Stars, das diesen unerbittlich albernen Film funktionieren lässt.

In den deutschen Streaming-Charts von Amazon Prime Video konnte sich die Action-Komödie inzwischen auf den zweiten Platz vorkämpfen. Noch beliebter ist nur der Action-Kracher The Accountant 2, der ebenfalls gratis für alle Prime-Kunden zur Verfügung steht. Vielleicht ist übers Startwochenende sogar die Pole-Position drin? Die User-Bewertungen von Deep Cover fallen mit 83 Prozent Zufriedenheit ebenfalls überwiegend positiv aus (Quelle: Rotten Tomatoes).