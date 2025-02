37 Prozent Rabatt bei Amazon: Diese Steckdosenleiste gehört auf jeden Schreibtisch

Wer diese Steckdosenleiste von Ugreen hat, spart sich gleich mehrere Ladegeräte und gewinnt so noch mehr Platz auf dem Schreibtisch. Bei Amazon könnt ihr derzeit 37 Prozent gegenüber dem regulären Preis sparen – aber nur für kurze Zeit.

Mehrfachsteckdose mit USB-Anschlüssen – aktuell bei Amazon günstiger

Die Mehrfachsteckdose Nexode 6-in-1 vom Hersteller Ugreen gehört auf euren Schreibtisch, denn sie bietet nicht nur zwei Schuko-Steckdosen, sondern besitzt zugleich vier USB-Anschlüsse. Sie kostet normalerweise knapp 30 Euro, ist aber derzeit bei Amazon bereits für nur 18,89 Euro zu haben – das ergibt einen satten Rabatt von 37 Prozent (bei Amazon ansehen).

UGREEN Nexode 6-in-1 Mehrfachsteckdose mit USB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2025 11:31 Uhr

Wie lange die Aktion noch gilt, verrät Amazon nicht. Im Zweifelsfall also besser nicht zu lange mit der Bestellung warten, denn schon bald könnte der Preis wieder steigen. Tipp: Wenn ihr noch die Versandkosten sparen möchtet, hilft ein Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) oder aber eine größere Bestellung. Ab einem Einkaufswert von 39 Euro erlässt euch Amazon nämlich ebenfalls die Versandgebühren.

Da gehört die geniale Mehrfachsteckdose hin – auf dem Schreibtisch. (© Amazon)

Die Nexode 6-in-1 Mehrfachsteckdose ist ein echter Tausendsassa, der ausnahmsweise mal auf und nicht unter dem Schreibtisch platziert werden sollte. Ihr könnt nämlich euer iPhone und andere Geräte direkt über einen der vier USB-Anschlüsse laden. Zur Verfügung stehen jeweils ein USB-C-Port (maximal 20 Watt) und drei USB-A-Anschlüsse (maximal 15 Watt). Mit einem 1,5 Meter langen Kabel habt ihr zudem genügend Flexibilität, um das Gerät nach Wunsch zu positionieren.

Gut zu wissen: Für Sicherheit ist gesorgt, denn die Ladestation ist mit Überspannungsschutz, Blitzschutz und weiteren Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, um eure Geräte umfassend vor Stromschwankungen und anderen Risiken zu schützen. Natürlich gibt es auch einen Schalter. Der findet sich auf der Rückseite.

Ein Unterschied wie Tag und Nacht. (© Amazon)

All dies passt in ein kompaktes Gehäuse. Mit Abmessungen von 11,6 × 8,07 × 1,2 Zentimetern könnt ihr diese Mehrfachsteckdose sogar mitnehmen und im Rucksack oder in der Laptoptasche verstauen.

Amazon-Kundenfeedback kann sich sehen lassen

Hört sich auf dem Papier gut an, doch wie schaut es in der Praxis aus? Über 120 Kundinnen und Kunden von Amazon vergeben für die Nexode 6-in-1 bisher im Durchschnitt 4,6 von maximal 5 Sternen. Der positive Eindruck verstärkt sich noch bei einem genaueren Blick: Ganze 74 Prozent der Nutzer sind tatsächlich wunschlos glücklich und vergeben daher die volle Punktzahl.

Unser Fazit: Kompakt, günstig und nützlich – für eine derart multifunktionale Mehrfachsteckdose sollte wohl jeder Verwendung auf seinem Schreibtisch haben.

