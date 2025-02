Hier knistert es so richtig: Bei dieser Bridgerton-Folge werden Fans rot

Die Netflix-Serie „Bridgerton“ ist bekannt für süße Romantik und schlüpfrige Szenen. Welche Folge euch die Hitze ins Gesicht treibt, lest ihr hier.

„Bridgerton“ – Londons High Society

Seit 2020 könnt ihr die Serie „Bridgerton“ auf Netflix mitverfolgen. Im Zentrum der Geschichte stehen die Adelsfamilien Bridgerton und Featherington, dabei insbesondere deren Kinder. Beide Mütter sind ambitioniert, ihren Töchtern – und Söhnen – eine „gute Partie“ zu sichern. Wobei Witwe und Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) mehr auf die Liebe als auf das Geld setzt.

Obwohl sich dies erst einmal nach eine langweiligen Adelsserie anhört, hat schon die erste Staffel bewiesen, dass erotische Spannung und Romantik bei der Autorin Julia Quinn und der Showrunnerin Shonda Rhimes nicht zu kurz kommt.

Die vierte Staffel „Bridgerton“ steht in den Startlöchern. In unserem Video erfahrt ihr mehr darüber.

Bridgerton: Staffel 4 | Offizielle Ankündigung | Netflix

Penelope Featherington und Lady Whistledown

+++ Achtung: Es folgen Spoiler zur Serie „Bridgerton“ +++

Eine zentrale Rolle in der Familie Featherington spielt Penelope (Nicola Coughlan). Obwohl die kleine Lady unscheinbar erscheint, bringt sie bisweilen den Hochadel durch ihre Beobachtungen als Lady Whistledown in prekäre Situationen. Auch sie sehnt sich nach Liebe und „dem Hafen der Ehe.“ Ihre besten Freunde sind Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) und deren Bruder Colin (Luke Newton).

Unglücklicherweise – wie es zunächst scheint – hat sich Penelope in ihren guten Freund verliebt. Bis Staffel 3 mussten wir ausharren, bis Colin sich endlich von seinem oberflächlichen Gehabe befreit und Penelope den Hof macht. Und schon in der vierten Folge von Staffel 3 mit Titel „Alte Freunde“ war die Spannung zwischen den beiden derart aufgeladen, dass uns die Röte ins Gesicht schoss.

Worum geht es in der Folge „Alte Freunde“?

Diese Folge ist ein Auf und Ab an Gefühlen und elektrisierender Spannung. Man leidet förmlich mit Penelope, die sich resigniert von Colin zurückzieht. Ein anderer Heiratskandidat, Lord Debling (Sam Philips), hat sein Interesse bekundet. Während eines Balls will sich der Lord ein Herz fassen und Penelope einen Antrag machen.

Doch Colin grätscht dazwischen. Seine Nervosität vor der Endgültigkeit, die der Antrag von Debling mit sich bringt, ist greifbar. Als Lord Deblin bemerkt, dass Penelopes Herz schon vergeben ist, zieht er sich würdevoll und ohne großes Aufheben zurück. Penelope will nur noch nach Hause, aber Colin drängt sich in ihre Kutsche. Die folgende Szene hat es in sich.

Nicht nur, dass die beiden nun endlich zueinanderfinden und sich in leidenschaftlichen Küssen ergeben. Colins Hand gleitet an Penelopes Ballkleid hinab und bahnt sich ihren Weg unter den Stoff. Die erotische Spannung aus der Kutsche und Penelopes Lust übertragen sich in das eigene Wohnzimmer und lassen die Wangen vieler Zuschauer glühen.

Die Bewertungen auf IMDb gaben dieser Folge 8,5 von 10 Sternen. Bei Netflix könnt ihr euch selbst (erneut) ein Urteil darüber bilden.

