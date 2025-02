97 % positiv: Wer nur Netflix nutzt, verpasst geniale Kannibalen-Serie

Yellowjackets Staffel 3 startet diese Woche. Die düstere Kannibalen-Serie ist in Deutschland nach wie vor ein echter Geheimtipp, da sie nur über Paramount+ abrufbar ist. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur neuen Season ansehen.

Yellowjackets kehrt mit Staffel 3 zurück

Wer spannende Serien liebt, der muss auch über den begrenzten Tellerrand von Netflix, Amazon und Disney+ hinwegschauen. Beim Streaming-Rivalen Paramount+ gibt es neben Knallern wie Dexter: Original Sin, auch einen echten Geheimtipp: Yellowjackets. Die düstere Serie ist in Deutschland immer noch viel zu unbekannt – dabei startet am 14. Februar bereits die dritte Staffel in den USA.

Die Serie handelt von einer High-School-Fußballmannschaft, die in den kanadischen Bergen mit einem Flugzeug abstürzt. Vor Ort beginnt dann schnell ein brutaler Überlebenskampf und schlussendlich geben sich die Teenager sogar einem kannibalischen Kult hin.

Was zunächst wie ein Spoiler klingt, ist in Wirklichkeit Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Yellowjackets spielt nämlich auf zwei Zeitebenen, also während der Zeit in der eisigen Wildnis und viele Jahre später. Mit jeder Folge entspinnt sich, was damals wirklich passiert ist und wer wen gegessen hat.

In den USA ist Yellowjackets ein großes Ding

In den USA konnte die Serie mit jeder Folge neuen Hype generieren. Auf X (ehemals Twitter) wurde regelmäßig über die verschiedenen Mysterien diskutiert. Insofern erinnert Yellowjackets auch ein wenig an die Kult-Serie Lost, auch wenn hier keine übernatürlichen Kräfte im Spiel sind.

Mit der kommenden dritten Staffel wird Yellowjackets mit Sicherheit wieder alte Fragen klären und neue Fragen aufwerfen. Es lohnt sich also, jetzt noch einzusteigen. Gerade, weil die Serie durch den nischigen Streaming-Anbieter eher unbekannt bei der breiten Masse ist.

Die Kritiker sind jedenfalls überzeugt von der Kannibalen-Serie. Derzeit sind 97 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).