PSN down: Was war los & Störungen online prüfen

Wer eine Online-Session an seiner PlayStation 4 oder PS5 starten will, muss auf das PlayStation Network (PSN) zugreifen. Immer wieder gibt es aber Phasen, an denen kein Zugriff auf Sonys Online-Dienste möglich und das PSN down ist. So werden auch am Samstagvormittag Login-Probleme gemeldet. Hier erfahrt ihr, was man tun kann, wenn das PSN offline ist und wie man überprüft, ob die PlayStation 5-Online-Dienste offline sind.

Update (Montag, 10. Februar 2025): Das PlayStation Network ist inzwischen wieder einsatzbereit. Den Samstag über mussten sich viele Spieler auf der PlayStation 4 und 5 geduldig zeigen. Sony kündigt für viele Betroffene eine Entschädigung für die Störung an. So sollen alle Spiele mit einem aktiven PS-Plus-Abonnenent eine kostenlose Verlängerung von 5 Tagen erhalten. Die „Zugabe“ wird es automatisch geben, Nutzer müssen nichts unternehmen. Spieler ohne PS Plus erhalten keine Entschädigung. Warum das PSN down war, gibt Sony nicht an. Man spricht lediglich von „Betriebsproblemen“.

Update (Samstag, 8. Februar 2025): Pünktlich zum Wochenende gibt es Probleme bei den Online-Diensten für die PlayStation 4 und 5. Spieler können sich nicht im PlayStation-Network einloggen und somit nicht online spielen. Es wird lediglich der Fehlercode WS-116449-5 angezeigt. Auf der Service-Seite von Sony wird angegeben, dass es bei „einigen Services derzeit Probleme“ gibt (Server-Status hier prüfen). Könnt ihr euch also nicht in euren PSN-Account einloggen, liegt das nicht an eurer Konsole oder Internetverbindung, sondern am Anbieter.

Ist das PSN down, ist ein Login in Sonys Online-Dienst für Nutzer gar nicht erst möglich. Spieler in einer aktiven Online-Sitzung werden aus dem Spiel geworfen.

Ist das PSN down? Aktuelle Störungen

Seit heute Nacht häufen sich Meldungen, nach denen Spieler sich nicht mehr im PlayStation Network anmelden können (siehe: allestörungen.de). Auch Sony vermeldet auf seiner Seite aktuell, dass es bei „einigen Services Probleme“ geben soll: PSN-Service-Status ansehen. Die Probleme dauern bereits seit Samstagnacht an. Im offiziellen X-Kanal gibt man an, über die Störungen Bescheid zu wissen und an einer Lösung zu arbeiten, bislang jedoch für die meisten Spieler erfolglos.

Zwischenzeitlich sind die Meldungen bei allestörungen.de zurückgegangen, allerdings landen dort immer noch Tausende von frustrierten Spielern mit Login-Problemen. Noch ist unklar, wie lange die PlayStation-Services offline bleiben und was hinter den Störungen steckt.

So sieht es derzeit bei den PSN-Diensten aus:

Alle PSN-Dienste sind von der Störung betroffen. (© Screenshot GIGA)

PS Plus: Login nicht möglich, PS Plus wird nicht erkannt – ihr seid nicht allein

Bei vielen Spielern werden Erinnerungen an 2011 wach, als die Online-Services von Sony ganze 23 Tage lang ausgefallen sind (Quelle: Medium.com). Damals waren Hacker für den tagelangen Ausfall verantwortlich. Ob auch dieses Mal ein Cyber-Angriff stattfand oder es technische Gründe gibt, ist noch nicht bekannt. Bis auf den oben verlinkten Beitrag oben und die Angabe in der Server-Status-Ansicht gibt es seitens Sony noch keine weiteren Informationen zu den Ausfällen.

Auf Social-Media-Plattformen gibt es verschiedene Erfahrungen von Nutzern. Einige Spieler berichten, dass sie sich problemlos einloggen können. Andere sind nur teils von Problemen betroffen und können lediglich einzelnen Online-Dienste nicht nutzen, dafür aber zum Beispiel im PSN Spiele kaufen oder Updates herunterladen. Bei vielen PS5- und PS4-Besitzern funktioniert hingegen gar nichts.

Wie so oft könnt ihr euch auch bei der aktuellen PSN-Störung die Zeit mit lustigen Memes zum Thema vertreiben. Schaut dazu einfach nach X-Beiträgen zum Thema „psn“, um solche Inhalte zu finden.

