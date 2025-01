Deezer Kosten 2025: Premium, Duo, Family & Studenten-Rabatt

Was kosten die Premium-Mitgliedschaften bei Deezer und welche Vorteile bringen sie gegenüber dem kostenfreien Account? Den Preis von Deezer Premium sowie alle Informationen zum Duo- und Family-Angebot sowie dem Studenten-Rabatt, lest ihr hier.

Im Grunde gibt es zwei Mitgliedschaften bei Deezer: Die durch Werbung kostenlose „Deezer Free“-Mitgliedschaft und das Premium-Abo. Die Premium-Mitgliedschaft könnt ihr wahlweise monatlich oder jährlich abschließen.

Die freie Mitgliedschaft bei Deezer ist eher mit einem Genre-Radio zu vergleichen: Ihr könnt jede Playlist im Shuffle hören, müsst zwischendurch Werbespots dulden und könnt 6 Lieder pro Stunde überspringen.

Mit der Premium-Mitgliedschaft habt ihr solche Einschränkungen nicht und könnt – wie von anderen Streamingdiensten gewohnt – jeden der über 120 Millionen Song abspielen. Dazu könnt ihr eure Musik in HiFi-Qualität hören und diese auch zum Offline-hören auf euer Smartphone herunterladen.

Der Kult-Werbespot des französischen Musik-Streamingdienstes: