Nach App-Chaos: Sonos nimmt Amazon und Apple ins Visier

Nach einem schwierigen Jahr wagt Sonos den nächsten großen Schritt: Das Unternehmen arbeitet an einem Streaming-Gerät. Das soll nicht nur Filme und Serien abspielen, sondern auch den Heimkino-Sound verbessern – doch der Preis könnte viele abschrecken.

Sonos plant eigene Streaming-Box

Das Chaos rund um die Sonos-App möchte der Hersteller jetzt hinter sich lassen. Stattdessen ist im Hause Sonos eine Streaming-Box geplant, wie jetzt bekannt wurde. Das noch namenlose Gerät soll sich aber nicht einfach in die Reihe klassischer Streaming-Player wie Apple TV oder Amazons Fire TV einreihen.

Sonos setzt zunächst auf eine eigene Software-Oberfläche, die Inhalte von Netflix, Disney+ und anderen Diensten bündelt. Nutzer sollen auf alle Streaming-Abos zugreifen können, heißt es. Eine physische Fernbedienung mit Schnellzugriff auf die wichtigsten Apps ist ebenfalls geplant. Gigabit-Ethernet und Wi-Fi 7 sind mit dabei.

Ein wichtiges Feature ist die HDMI-Switch-Funktion. Das Gerät verfügt über mehrere HDMI-Anschlüsse, an die externe Quellen wie Spielekonsolen oder Blu-ray-Player angeschlossen werden können. Gleichzeitig soll das System den Ton verzögerungsfrei an Sonos-Soundbars weiterleiten und so die bekannten Synchronisationsprobleme umgehen. In einigen Fällen könnte die Box sogar einen besseren Klang liefern als der Fernseher selbst, heißt es (Quelle: The Verge).

Eine der größten Neuerungen betrifft die Surround-Sound-Konfiguration. Der Kunde soll unabhängig von der Soundbar eine komplette Heimkino-Konfiguration mit separaten Lautsprechern zusammenstellen können. So könnten beispielsweise zwei Era 300 als dedizierte Frontlautsprecher eingesetzt werden. Damit wären Dolby-Atmos-Setups möglich.

Sonos Streaming-Box für 400 US-Dollar?

Sonos will sich seine spezielle Box aber wohl auch einiges kosten lassen – der genaue Preis steht zwar noch nicht fest. Unbestätigten Berichten zufolge soll die Box aber zwischen 200 und 400 US-Dollar kosten, also zwischen 190 und 385 Euro. Das dürfte auf viele interessierte Kunden eher abschreckend wirken. Zum Vergleich: Selbst ein Apple TV 4K (WLAN) ist für 169 Euro zu haben (bei Apple ansehen).

