Apple von Hollywood abgestraft: iPhone-Hersteller bleibt unerwähnt

Was für eine Schlappe für den erfolgsverwöhnten Hersteller aus Kalifornien. In diesem Jahr gibt es für Apple keine einzige Oscar-Nominierung. Die US-amerikanische Academy of Motion Picture Arts and Sciences lässt den iPhone-Hersteller einfach links liegen und erwähnt dessen Produktionen mit keinem Wort. Was bedeutet dies für künftige Filme von Apple TV+?

Keine Oscar-Nominierungen für Apple

Apple mag in der Vergangenheit zwar nicht sonderlich viele exklusive Filme auf dem eigenen Streaming-Dienst Apple TV+ veröffentlicht haben, doch diese hatten es in sich und konnten Filmkritiker weltweit begeistern. Bemerkenswert: Im Jahr 2022 schrieb Apple TV+ Geschichte als erster Streaming-Dienst, der bei den Oscars den Preis für den besten Film erhielt. Mit CODA konnte sich Apple letztlich gegen die Konkurrenz durchsetzen und den renommiertesten Filmpreis der Welt gewinnen.

Und im letzten Jahr? Da ging man mit einem Rekord von 13 Oscar-Nominierungen nach Hause – unter anderem 10 Nominierungen für „Killers of the Flower Moon“. Zwar konnte im Anschluss keine der Nominierungen in eine Trophäe umgewandelt werden, doch allein in die Auswahl zu kommen, ist bekanntlich schon Anerkennung genug. Doch 2025 gibt es für Produktionen von Apple TV+ exakt null Nominierungen für die 97. Oscar-Verleihung. (Quelle: oscars.org).

Ein heftiger Rückschlag für Apple. Dabei hätte es durchaus Kandidaten gegeben. Beispielsweise der von der Kritik gelobte Dokumentarfilm „Die letzten Frauen des Meeres“. Aber auch weitere Filme wie „Fancy Dance“, „Wolfs“, „Blitz“ oder „To the Moon“ hätten sich für die diesjährigen Oscars die ein oder andere Nominierung sichern können.

Ungewisse Erfolgsaussichten für Produktionen von Apple TV+

Auch in Zukunft könnte Apple vermehrt leer ausgehen. Mittlerweile hat der iPhone-Hersteller nämlich seine Strategie geändert und will nur noch wenige Filme vorab im Kino veröffentlichen. Stattdessen gibt es reine Streaming-Kost. Ebenso wenig hilfreich: Wenn Apple dann schon mal Filme in Szene setzt, sollen diese in Zukunft eher den Massenmarkt ansprechen, wie beispielsweise der für den 25. Juni angekündigte Actionfilm „F1“ mit Brad Pitt in der Hauptrolle, der einen ehemaligen Formel-1-Piloten mimt.

Aber wer weiß, vielleicht findet am Ende ja genau dieser Film dann doch im Januar 2026 die Beachtung, die man Apple in diesem Jahr verwehrt – viel Glück.

Geht leer aus, trotz Brad Pitt und George Clooney:

Wolfs - Trailer Deutsch

