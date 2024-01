Netflix chancenlos: Jeder will jetzt diesen Film sehen

Wer gegenwärtig auf die US-Streaming-Charts einen Blick wirft, der entdeckt da auf Platz 1 ein mächtiges Epos mit fast 3,5 Stunden Laufzeit. „Killers of the Flower Moon“ läuft aber nicht beim Branchen-Primus Netflix, sondern bei einem kleineren Streaming-Anbieter mit großen Ambitionen.

Wer „Killers of the Flower Moon“ von Regie-Legende Martin Scorsese sehen will, der kommt mit einem Netflix-Abo nicht sehr weit. Die aktuelle Nummer 1 der US-amerikanischen Streaming-Charts lief seit Oktober 2023 im Kino und exklusiv seit dem 12. Januar 2024 bei Apple TV+ (bei Apple TV+ ansehen – Probeabo verfügbar).

Netflix hat keine Chance gegen Apple TV+

Netflix kann auf der Liste mit „Die Schneegesellschaft“ für sich erst den 4. Platz beanspruchen. Davor landen noch „The Holdovers“ (in den USA bei Peacock, hier noch nicht als Stream verfügbar) auf Platz 2 und „Saltburn“ (bei Amazon Prime Video ansehen) auf Platz 3 (Quelle: Reelgood).

Die aktuellen Platzierungen in den Movie-Streaming-Charts in den USA. (Bildquelle: Reelgood)

Es gibt auch gleich mehrere gute Gründe, warum „Killers of the Flower Moon“ gegenwärtig wahrscheinlich so beliebt ist. Der Film ist topaktuell, lief wie bereits erwähnt, erst vor wenigen Monaten noch im Kino. Wer ihn da verpasst hat, der holt ihn jetzt bei Apple TV+ auf der heimischen Couch nach.

Ein Blick in das jüngste Werk von Regie-Legende Martin Scorsese:

Killers of the Flower Moon - Finaler Trailer Deutsch

Zuletzt aber sorgten die Oscar-Nominierungen des Jahres 2024 für entsprechende Popularität. Ganze 10 Nominierungen konnte der epische Western-Krimi mit Leonardo DiCaprio ergattern. Unter anderem für den besten Film, die beste Regie, die beste Hauptdarstellerin (Lily Gladstone) und den besten Nebendarsteller (Robert De Niro). Nur „Oppenheimer“ von Christopher Nolan und „Poor Things“ mit Emma Stone und Mark Ruffalo stehen mit jeweils 13 und 11 Nominierungen noch besser da.

Verständlich, dass man sich also gerne anschauen will, welcher Film von Apple TV+ da so viele Nominierungen für die 96. Academy Awards abstauben konnte.

10 Oscar-Nominierungen haben gute Gründe

Und dann ist der Film auch noch richtig gut. Eine IMDb-Bewertung von derzeit 7,7 ist sehr gut. Nahezu überwältigend ist aber das Echo bei Rotten Tomatoes. Ganz 93 Prozent von über 400 Profi-Kritikern heben den Daumen, bei den Zuschauern sind es ebenso positive 84 Prozent. Kurzum: Scorsese liefert wie gewohnt ab und jeder will das Ergebnis nun sehen. Glückwunsch an den 81-jährigen Großmeister der Filmunterhaltung.