Filmfans fassungslos: Oscars machen sich mit dieser Entscheidung lächerlich

Die Nominierungen für die diesjährige Oscar-Verleihung sind raus und vor allem ein Film wurde sträflich ignoriert: Challengers – Rivalen. Das beliebte Sport-Drama wurde in keiner einzigen Kategorie für die begehrte Trophäe nominiert. Ein Unding für viele Filmfans.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Autsch! Challengers hat keine Oscar-Chancen

Die Oscar-Nominierungen sind da und hinterlassen bei vielen Filmfans einen seltsamen Beigeschmack. Zahlreiche Filme können sich gleich über mehrere Nominierungen freuen, darunter das kontroverse Musical Emilia Pérez.

Anzeige

Komplett leer geht dagegen das Sport-Drama Challengers – Rivalen aus. Der Film von Regisseur Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) war eigentlich ein heißer Anwärter für die eine oder andere Trophäe, wurde von der Academy aber gänzlich ignoriert. Was seltsam ist, denn Challengers konnte im vergangenen Jahr nicht nur Presse und Publikum begeistern, sondern gewann unter anderem auch den Golden Globe für den besten Soundtrack.

Nun sind Geschmäcker bekanntlich ja verschieden und wer letztendlich gewinnt, steht auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt, aber den Film überhaupt nicht zu nominieren ist eine zumindest fragwürdige Entscheidung.

Anzeige

Filmfans auf X wittern einen Oscar-Betrug

Das sehen auch viele User auf X (ehemals Twitter) so, die bereits jetzt von einer Art Betrug sprechen. Challengers sei demnach um eine verdiente Nominierung beraubt worden. Gerade der elektrisierende Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross hätte laut vielen Usern die Chance auf einen Oscar in der Kategorie Original Score bekommen müssen. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass es jetzt zahlreiche Tweets gibt, die die Entscheidung der Academy anzweifeln.

In der besagten Kategorie sind in diesem Jahr übrigens folgende Filme nominiert:

Conclave

Emilia Pérez

The Brutalist

The Wild Robot

Wicked

Anzeige

Wer gewinnt, entscheidet sich dann am 03. März 2025, wenn die Verleihung in Los Angeles offiziell stattfindet. Wer live dabei sein will, der muss hierzulande um 01:00 Uhr Nachts einschalten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.