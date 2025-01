Nach Nosferatu: Regisseur macht große Ankündigung und erfreut Horrorfans

Regisseur Robert Eggers wird nach seinem Kinoerfolg Nosferatu ein weiteres Film-Monster inszenieren: den Werwolf. Damit kehrt Eggers in gewisser Weise zu seinen filmischen Anfängen zurück – ganz zur Freude von vielen Horrorfans.

Neuer Horrorfilm Werwulf erscheint 2026

Mit Nosferatu hat Regisseur Robert Eggers einen echten Horror-Hit gelandet. Das Remake des Stummfilmklassikers ist mit einem Einspielergebnis von knapp 157 Millionen US-Dollar nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern kam bei Presse und Publikum auch herausragend gut an.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, bleibt Eggers dem Horror-Thema auch mit seinem nächsten Film treu. Nach der Vampir-Geschichte folgt 2026 seine Interpretation der beliebten Werwolf-Legende. Der Film wird Werwulf heißen und ja, die Schreibweise mit U ist beabsichtigt. Einen ähnlichen Kniff hat Eggers auch schon bei seinem ersten Hit The Witch benutzt, der oft auch als The VVitch auf Plakaten vermarktet wurde.

Apropos The Witch, die ersten Details zu Werwulf lassen auf ein ähnliches Erlebnis schließen, denn auch sein nächster Horrorfilm wird auf zeitgenössische Dialoge setzen. Die Handlung von Werwulf ist nämlich in England im 13. Jahrhundert angesiedelt. Wer Filme also am liebsten in der Originalversion schaut, der sollte sich wie bei The Witch auf Untertitel einstellen.

Geplant ist der Release von Werwulf übrigens für den 25. Dezember 2026.

Robert Eggers genießt das Vertrauen der Fans

Im Netz, besonders auf X (ehemals Twitter), freuen sich viele Film- und Horrorfans bereits auf Werwulf. Seit The Witch gilt Eggers als einer der vielversprechendsten Horrorfilm-Regisseure. Mit Nosferatu hat er allerdings auch den Mainstream erreicht und immer mehr Menschen interessieren sich für die düsteren Werke. Insofern verwundert es nicht, dass unter der Ankündigung auf X viele User bereits davon sprechen, den kommenden Werwolf-Film ohne Wenn und Aber zu schauen, nur weil ihnen Nosferatu so gut gefallen hat.

Das Werwolf-Thema ist in der Filmszene aber auch gerade besonders heiß, weil parallel der Horrorfilm Wolf Man in den Kinos erschienen ist. Dieser Film wurde von Leigh Whannel inszeniert, einem der Erfinder von Saw und Insidious. Mehr dazu in diesem Artikel:

