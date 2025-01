Amazon-Chef inkognito: In diesem Film habt ihr Jeff Bezos sicher nicht erkannt

Amazon-Boss Jeff Bezos ist nicht nur einer der reichsten Menschen der Welt, sondern vermutlich auch einer der größten Star-Trek-Fans überhaupt. Seine Liebe zu der legendären Sci-Fi-Reihe konnte er 2016 sogar mit einem Cameo im Film Star Trek Beyond ausleben.

Amazon-Chef Jeff Bezos: Milliardär und Trekkie

Der Name Jeff Bezos dürften vielen Menschen ein Begriff sein. Immerhin gehört der Amazon-Gründer mit geschätzten 232 Milliarden US-Dollar Vermögen zu den reichsten Menschen der Welt. Seine Liebe zu technischen Innovationen und dem Weltraum – Bezos gehört auch das private Raumfahrunternehmen Blue Origin – geht auf seine Kindheit zurück.

Schon als Kind war Bezos ein glühender Fan von Star Trek. Das kultige Science-Fiction-Franchise hat zahlreiche Serien, Filme und Bücher hervorgebracht. Für Bezos ist Star Trek eine Herzensangelegenheit. Eine ehemalige Freundin vom Amazon-Chef soll sogar mal gesagt haben, dass Bezos Bestreben möglichst viel Geld zu verdienen nur dazu dient, um ins All fliegen zu können – so wie seine großen Star-Trek-Vorbilder Kirk und Picard (Quelle: ZDFinfo auf YouTube).

Bezos kleiner Gastauftritt in Star Trek Beyond

Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass Bezos es nicht nehmen lassen hat, selbst in einem Star-Trek-Film aufzutauchen, wenn auch nur in einer kleinen Minirolle und so gut wie kaum erkennbar.

So spielt der Amazon-Boss ein Alien-Arzt in dem Film Star Trek Beyond von 2016. Durch die außerirdische Maske und das irre Make-up ist Bezos aber so gut wie gar nicht zu erkennen. Macht euch am besten selbst ein Bild:

Amazon-Boss Jeff Bezos als Alien-Arzt (rechts) in Star Trek Beyond. (© Paramount Pictures)

Bezos Liebe zu Star Trek macht sich auch im Alltagsleben von vielen Menschen bemerkbar. So sollen die intelligenten Computer und Sprachassistenten aus der Serie das Vorbild für Amazons Alexa gewesen sein – ein Gerät, das in Millionen Haushalten steht.

