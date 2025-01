Amazons neue Prime-Regeln: Das ändert sich für Nutzer

Amazon streicht ein Prime-Feature ersatzlos: Der Service „Try Before You Buy“, mit dem Kunden seit Jahren Kleidung vor dem Kauf anprobieren können, wird zum 31. Januar 2025 eingestellt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon: Prime-Kunden verlieren Kleidungs-Anprobe

Erst hieß das Angebot „Prime Wardrobe“, später dann „Try Before You Buy“ – und bald ist es Geschichte. Wie Amazon gegenüber Medien bestätigt hat, soll die Kleidungs-Anprobe nach dem 31. Januar 2025 nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch in Deutschland ist davon auszugehen, dass Prime-Kunden künftig darauf verzichten müssen.

Anzeige

„Try Before You Buy“ ermöglicht es zahlenden Prime-Kunden, bis zu sechs Kleidungsstücke, Schuhe oder Accessoires zu bestellen, anzuprobieren und bei Nichtgefallen innerhalb von sieben Tagen kostenlos zurückzuschicken. Der Vorteil laut Amazon: Die Kunden müssen die Artikel erst nach der Anprobe bezahlen und nicht schon bei der Bestellung.

Amazon begründet die Einstellung mit der begrenzten Skalierbarkeit des Dienstes und dem Aufkommen neuer KI-gestützter Funktionen. Virtuelle Anprobe-Tools, personalisierte Größenempfehlungen und verbesserte Größentabellen hätten sich als praktikablere Alternativen für die Kunden etabliert (Quelle: CNBC).

Anzeige

Tatsächlich dürfte die Abschaffung Teil größerer Kostensenkungsmaßnahmen sein, die Amazon seit 2022 verfolgt. Amazon hat seitdem zahlreiche Projekte eingestellt und über 27.000 Stellen abgebaut, vor allem in eher experimentellen Geschäftsbereichen.

Letzte Chance für „Try Before You Buy“

Kunden können das Angebot noch bis Ende des Monats nutzen. Danach stehen nur noch digitale Tools zur Verfügung. Unabhängig davon können bei Amazon gekaufte Artikel bei Nichtgefallen weiterhin innerhalb von 14 Tagen zurückgeschickt werden. In diesem Fall bezahlen die Kunden die Artikel zunächst und erhalten das Geld später zurück.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.